Histeria en una farmacia donde la clientela confunde una tos común con el coronavirus

El miedo al coronavirus está llegando a límites insospechados. Ayer mismo, la periodista Pilar Llauradó vivió uno de estos episodios de paranoia e histeria colectiva en una farmacia de Peñíscola a la que acudió para comprar un medicamento para la tos. Hoy se ha asomado a La Ventana para contarnos lo que le sucedió.

"¡Señor, dame paciencia!": La periodista Pilar Llauradó nos ha contado la experiencia que ha vivido esta semana en una farmacia de Peñíscola. Tras toser en la cola del establecimiento la histeria se apoderó del lugar: "¡Usted váyase de aquí!"🤦‍♀️ pic.twitter.com/dfzvCGBfrW — La Ventana (@laventana) February 28, 2020

“Llevaba unos días con un poco de tos, no sabía si era constipado o alergia”, cuenta Pilar. Por ello, se acercó a una de las farmacias del centro de Peñíscola, que estaba llena de personas mayores. Pilar entró y se puso la última en la fila para ser atendida por los farmacéuticos. En ese momento, tosió y las ocho o diez personas que tenía delante se giraron a mirarle.

“Cuando volví a toser, los de delante se apartaron y uno de ellos dijo: ‘ya vuelvo mañana’”, explica Pilar. Entonces, las farmacéuticas empezaron a hablar entre ellas y Pilar les escuchó decir “espero que no me toque a mí”. Fue entonces cuando Pilar se dio cuenta de que estas reacciones eran por el miedo al coronavirus.

Excepto dos personas, el resto de la gente que había en la farmacia se fue por miedo al contagio. Incluso las farmacéuticas se metieron en un cuarto y una de ellas, tuvo que atender a Pilar, pero lo hizo desde la distancia. “Me preguntó qué me pasaba y, sin mirar nada, me dio un frasco para la tos y me dijo: ‘oiga, usted, váyase de aquí, váyase al hospital”, nos cuenta Pilar.

Al salir Pilar se sintió fatal, “salí de ahí y me hinché a llorar”. No hizo caso a la farmacéutica y no fue al hospital porque sabía que simplemente era tos. Al menos, cuenta Pilar, el jarabe que le dio la farmacéutica funcionó, “porque ya se me ha quitado la tos”.