El Campeonato de España de raquetas de nieve llega a Fuente Dé

El teleférico de Fuente Dé, situado en la comarca de Liébana dentro del Parque Nacional de los Picos de Europa, será testigo el próximo 7 de marzo del Campeonato de España de Raquetas de Nieve. La competición congregará a un total de 120 atletas mientras que para la raquetada nocturna se podría alcanzar la cifra de los 400 participantes.

Para la competición el recorrido constará de 8,5 kilómetros y + 400m de desnivel y se puede apuntar todo aquel que lo desee, ya que no se exige un ránking para participar. Mientras que la raquetada nocturna no competitiva constará de 4,5 km. " El campeonato está garantizado nieve o no estos días en un circuito que es un rompepiernas, no tiene respiro" nos dice Óscar Sebrango , máximo responsable de Picos Xtreme, organizador de esta VII edición del Campeonato de España de raquetas de nieve. "El boom de este deporte en los últimos años es tremendo porque es una forma de moverse por la nieve nueva que no requiere una técnica importante", nos dice Oscar .Hace dos semanas tuvo lugar el Mundial en Japón y el campeón del Mundo es el cántabro Roberto Ruiz que estará el día 7 en Fuente Dé.

Amanecer en Peñalara ( Madrid) / Kaikuland

Hace unos días Raúl Martín Sánchez, Kaikuland en las redes, recibió en la Casa de Correos de Madrid del Premio de la Comunidad de Madrid con motivo del Día Europeo del 112. "Un premio como éste no te lo esperas y es más satisfactorio porque es un reconocimiento a algo que hago por hobby: es ayudar, informar para poder subir a la montaña con más seguridad", nos dice Kaikuland. Si algo sorprende de Raúl es que llega antes que el resto a la cima. El secreto nos los desvela él: "Me levanto horas antes de la salida del sol para poder subir con tiempo y hacer las fotos del amanecer".