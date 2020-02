Magia en familia: la joya de Ben Harper junto a su madre

En el mundo de la música abundan las bandas familiares, también los grupos formados por hermanos mal avenidos. Lo que no es tan común es que un músico consagrado pare todo y grabe un álbum con su madre de 72 años.

Portada del disco de Ben y Ellen Harper / Cedida

En 2014, Ben y Ellen Harper se unieron para hacer un disco a cuatro manos, un disco delicado que remite al hogar familiar, a los días tranquilos de la niñez y la complicidad de la familia.

Este disco llegó después del primer trabajo bluesero de Ben Harper con Charlie Musselwhite, disco que ganó un Grammy, y Antes de Call It What it is, su reunión con los Innocent Criminals. En esta entrega Ben Harper miró a su pasado, a los recuerdos familiares. Childhood Home es un disco que conecta con el Folk Center, el local que la familia Harper ha mantenido en California desde hace 60 años y en el que Harper aprendió a tocar y en el que tuvo sus primeros trabajos.

Esta semana dedicamos el Sofá Sonoro a esa joya delicada, un disco sin pretensiones que conectó con los seguidores de Harper y que mostró el inmenso talento de Ellen Harper. Para adentrarnos en la historias, anécdotas y canciones de esta maravilla invitamos al programa a David Moreu, gran conocedor de la obra de Harper, además de contar con los reportajes de Lucía Taboada.