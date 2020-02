¡Qué difícil es ser uno mismo!

Hoy iba a hablarles de los terraplanistas, pues el otro día leí la noticia del acróbata americano que se mató construyendo un cohete casero para comprobar por sí mismo, y en nombre de la humanidad, que la tierra es plana, y no esférica. El caso es que he repasado la noticia y resulta que al final su abogado deja caer que el difunto en el fondo no se creía eso del terraplanismo sino que lo utilizaba como gancho para sus experimentos acrobáticos. Es muy complicado vivir como lo que verdaderamente uno es, y también es difícil morir como lo que de verdad se es.

Uno se junta con un puñado de chiflados porque cree que quizá ahí va encontrar la comprensión o el éxito que el mundo real, es decir el redondo, le niega, y luego va y ocurre como en el relato de Chesterton, que no hay ningún chiflado en el club sino que son todos un atajo de infiltrados. Probablemente, ningún terraplanista crea en su interior que la tierra es plana, pero hoy día, la catástrofe, la decepción, han sido tan grandes, que apenas quedan formas de idealismo al que agarrarse, y acaso recurriendo a su manifestación más extrema, es decir al delirio, uno pueda salvarse del naufragio, o al menos ser de los últimos que van a verse tragados por el mar.

Un delirante es un idealista en apuros. Alguien que descubre que cada vez que ha compartido sus ilusiones se las ha quedado otro, y así busca entonces anhelos difícilmente compartibles, para que no se los quite nadie. Toda secta es una balsa de la Medusa, donde los náufragos acaban devorándose entre sí. Un idealista es un solitario que fabrica cohetes caseros para escapar del mundo y de la secta con la que ha naufragado. Otra semana, les contaré por qué no sé nadar.