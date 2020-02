Luz Sánchez-Mellado: "El 99% de mujeres periodistas hemos aguantado insinuaciones durante alguna entrevista"

El Grupo, el programa de improvisación de la SER presentado por Sílvia Abril y Toni Acosta, es un contenido humorístico pero no es tan solo eso, sino que también se encarga de darnos una perspectiva femenina de muchos asuntos que siempre se han solido ver desde el lado masculino.

Aprovechando la visita de Luz Sánchez-Mellado, la experimentada periodista de El País, Sílvia Abril quiso preguntarle sobre si en algún momento de su carrera profesional se había encontrado en una encerrona con un hombre por ser mujeres.

Sánchez-Mellado asintió y señaló que "el 99% de las periodistas de mi generación hemos sufrido insinuaciones o conductas inapropiadas".

La periodista de Alcalá de Henares, que se incorporó a la redacción de El País con tan solo 19 años, reconoció que "ha sucedido una cosa que celebro y es que ya no nos callamos, ya no se callan sobre todo las jóvenes y denuncian. O por lo menos no consienten".

Sin duda, los tiempos han cambiado pero todavía hay muchas mujeres que tienen que sufrir insinuaciones en su puesto de trabajo por hombres que o están en su mismo rango laboral o en un puesto superior.