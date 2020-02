"No sé que ha pasado ahí, es realmente sorprendente": La enorme incógnita del vestuario del Real Madrid

El Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentarán en un 'Clásico' de alto voltaje; lleno de dudas, tensión, expectación y novedades: una de ellas en la convocatoria de Zinedine Zidane.

El entrenador del Real Madrid nunca deja de sorprendernos y así lo hizo saber Jordi Martí, uno de nuestros expertos, en el análisis de la previa de 'El Clásico' en El Sanedrín del último tramo de Carrusel Deportivo: "Lo de Jovic, en la grada, es una sorpresa. A mí me sorprende que ante la falta de gol, y ante la falta de acierto del Real Madrid, se prescinda de un 'nueve' puro. No sé que ha pasado ahí, es realmente sorprendente", dijo Martí.

En respuesta a eso, Álvaro Benito Villar no dudó en expresar su opinión acerca del tema, argumentando que para él no era tan sorprendente la baja del serbio: "Lo de Jovic no le sorprende a nadie, para mí lo raro es que no haya entrado Mariano antes (...) Yo solo he visto competir a Jovic y a día de hoy no se ha ganado nada", sostuvo.

Además, extendiendo su anterior punto de vista, Jordi Martí llegó a recordar un episodio pasado que envolvía a Jovic y a los dos clubes protagonistas de 'El Clásico': "Recuerda que cuando se fichó a este jugador, incluso se presumía de habérselo arrebatado al Barcelona", aseveró para responderle a Álvaro Benito.

Sin embargo nuestro 'míster', para culminar el debate, se aferró a la decisión del entrenador del club blanco para defender su opinión: "Zidane me está dando la razón ante mi argumento, porque en un día grande, ante la falta de gol del equipo, lo deja fuera", concluyó diciendo.