Sergio Ramos: "Por supuesto que recurriría la tarjeta, apretaré todo lo que pueda para que se recurra"

Sergio Ramos no olvidó la tarjeta roja que recibió en la Champions League ante el Manchester City a pesar de haberle ganado al Barça en 'El Clásico' y ponerse líder de LaLiga.

El defensor central y capitán del Real Madrid envió un mensaje al club, a través del micrófono de la SER, con respecto a esa amonestación que le impide jugar la vuelta de los Octavos de Final de la Champions: "Por mi parte por supuesto que recurriría la tarjeta roja ante el City. Supongo que el Real Madrid lo hará, yo apretaré todo lo que pueda para que se recurra", sostuvo.

Además, Ramos también habló acerca de la victoria en el Bernabéu, la cual no considera un "match ball" a pesar de la magnitud de la misma: "No era un match ball pero era importante que no se fueran a cinco puntos (...) Hemos conseguido el objetivo que era recuperar el liderato y recuperar anímicamente al grupo", añadió.

Para concluir, habló de la posición que ahora ocupa el Real Madrid en el torneo local y que los acerca cada vez más a un nuevo título de Liga: "¿Favoritos para ganar LaLiga? No me gusta esa palabra. Queda mucha Liga. No creo que sea una victoria determinante, veremos quién demuestra más personalidad en este tramo final", concluyó diciendo.