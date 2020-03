Cómo vivió su ingreso el primer caso de contagio local de coronavirus: "¿Cómo iba a coger yo el coronavirus?"

Hoy el coronavirus deja en España un aumento de los casos —115 confirmados este lunes— pero no un aumento del nivel de alerta. El Ministerio de Sanidad no va a aprobar medidas de prevención ni en Torrejón ni en Vitoria pese a que son los focos que más preocupan, porque no se sabe cómo se contagiaron las personas infectadas. Aún así, Sanidad no va a aprobar de momento medidas como cerrar escuelas o recomendar teletrabajo.

En paralelo, algunos de los afectados van dejando el hospital. Este lunes ha recibido el alta hospitalaria de Miguel Ángel Benítez. Él fue el primer contagio local del coronavirus en España, es decir, la primera persona que se contagió sin haber estado en ningún país de riesgo. Tiene 62 años, vive en Sevilla y ha estado en el hospital con neumonía. Se ha recuperado muy rápido con un tratamiento experiemental. "La verdad que dicen que como son dos medicamentos distintos, unas pastillas y una inyección, dicen que cada uno por su lado si se había aplicado, pero que han detectado que los dos juntos podían curar el coronavirus y ha sido mano de santo", ha asegurado.

Escucha la entrevista completa al primer paciente de contagio local:

Ya está usted en casa.

Si, estoy en casa desde este mediodía.

¿Qué tal se encuentra?

Muy bien, estoy muy bien. Llevo unos días sin fiebre, solo me ha dado un poco de fiebre los días que me han puesto la inyección del tratamiento, pero estaba previsto. Se quita sobre la marcha con un paracetamol. Muy bien, muy bien. Estoy perfectamente.

¿Cuándo le dieron la noticia de que se iba a casa?

Ufff [risas]. Ha sido a una y media de la tarde. No me lo esperaba en absoluto. El médico estuvo viéndome por la mañana y me ha dicho que a mediodía venía y me contaba alguna cosilla nueva. Yo no le di más importancia, no esperaba que fuera hoy.

Lleva sin coronavirus dos días ya. Ha hecho dos pruebas y han dado negativo.

Claro, claro, ha dado 100% negativo, lo que pasa es que por precaución... El médico me decía que estoy sin coronavirus al 100%, pero el quería que estuviese al 200%. Entonces por eso sin tratamiento de ningún tipo me ha dejado en casa unos días en cuarentena para quitar la más mínima duda de que esto se ponga en marcha.

Esta es la buena noticia. ¿Y la mala? ¿Cuándo se enteró usted de que tenía coronavirus?

Pues yo estuve mal desde el jueves 20 por la tarde. El viernes ya no fui a trabajar porque tenía fiebre alta, como todo el fin de semana. El lunes vino el médico de familia y me vio unas placas en la garganta. Me dijo que me mandaría un antibiótico y que se me debería de quitar. Y nada, seguía con la fiebre un par de días más y me dijo que con lo que tenía me fuese al hospital que seguramente tenía neumonía. Me fui al hospital, allí en dos o tres días me hicieron pruebas de todo tipo, pero no del coronavirus. Por mi forma de vida no había ningún motivo de que yo pudiese tener esto por mi forma de vida. No había ningún motivo. En dos o tres días me aislaron y me hicieron la prueba y dieron positivo.

¿Y qué pensó?

En ese momento pensé 'me ha tocado'. Me quedé helado. En ningún momento pensé que yo iba a estar afectado por esto.

Ni se le había pasado por la cabeza.

En absoluto. Mi vida es del banco a mi casa y de mi casa al banco. Por la tarde noche mi paseíto con mi mujer y perrito... [risas] ¿Cómo voy a coger yo el coronavirus así?

A pesar del diagnóstico no hubo ningún cambio. Todo evolucionó como estaba evolucionando.

No hubo ningún cambio hasta que no empezaron el tratamiento. Ahí empecé a mejorar rápido. Para el tratamiento me pidieron permiso porque es experimental y no se sabía el resultado que podía dar.

¿Y no se lo pensó?

No, no. Eso si que no. A mí cuando me dijo el médico oye que me iban a poner eso, pero que no tenía una garantía, que es experimental... La verdad que dicen que como son dos medicamentos distintos, unas pastillas y una inyección, dicen que cada uno por su lado si se había aplicado, pero que han detectado que los dos juntos podían curar el coronavirus y ha sido mano de santo.

¿Qué síntomas tenía?

Yo he tenido neumonía en los dos pulmones. Me encontraba mal, pero con la evolución que ha tenido esto y con el trato del equipo médico eso ha sido rapidísimo y, según tengo entendido, no todo el mundo que tiene coronavirus coge una neumonía. Hay algunos que es como una gripe, otros como un resfriado... Yo creo que esto está un poco desmadrado. Que haya 110 o 115 casos en 47 millones de habitantes... Yo soy la única persona de Sevilla que ha estado ingresada.

Y con un sistema sanitario muy fuerte.

Un sistema sanitario increíble. No lo valoramos. El sistema sanitario que tenemos es un lujo, la calidad profesional, los conocimientos, la preparación, la dedicación de estos médicos, de los enfermeros, de los auxiliares, es impresionante.

Saca una buena experiencia del paso por la sanidad pública española.

Me ha pedido el médico que no de sus datos y voy a cumplir, pero tanto a nivel profesional como a nivel personal son impresionantes. Ha ido a verme diariamente dos veces, me ha tratado con una amabilidad, unos conocimientos, una tranquilidad... ha sido impresionante. Le he dicho casi al venirme que ha sido un placer estar allí.

Usted sabe que su caso es una prueba de tranquilidad y serenidad para mucha gente que nos escucha y está preocupada.

Me gustaría ser capaz de transmitir que no haya tanta histeria, que nos lo tomemos con calma. Cuanta gente habrá con gripe, con una neumonía y nadie está más preocupado de que un familiar está enfermo y ya está. Estamos acostumbrado a que una vez un familiar coge una gripe la coge toda la familia y mira cómo estamos con esto. Tenemos una cosa que no tiene sentido. Son 115 casos en 47 millones de personas. No pasa nada y los médicos están formado e informado. No tiene mayor importancia.

Ahora a descansar y que en breve pueda salir a dar el paseíto con su señora.

Muchas gracias.