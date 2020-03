Qué vergüenza, Europa

Déjenme decirles la vergüenza que como española, europea, ciudadana y periodista me produce lo que estamos viendo en esa frontera entre Grecia y Turquía. No ha habido un proyecto político más esperanzador que el europeo porque no se quedó en las ideas y consiguió, en la práctica, años de una mezcla equilibrada de libertades y justicia social, en absoluto perfecta pero desde luego mejor que casi todo lo conocido.

Con los valores europeos se nos ha llenado la boca durante décadas. A mí la primera. Hasta que se sacrificó a los griegos en la crisis del euro del 2009, dejándolos en niveles económicos de posguerra, hasta que en el año 2016 con la llegada de los refugiados sirios cambiamos los valores por una caja registradora de la que salieron 6 mil millones que le dimos a Erdogan para contener personas, sin preguntar ni importarnos en qué condiciones iban a ser contenidas.

Y así llegamos a hoy, cuando Erdogan hace uso de la llave que le dimos y cuando en Bruselas nadie ha tenido tiempo de ver y pedir información sobre la actuación de la extrema derecha golpeando y agrediendo a migrantes y a miembros de las ONGs cuyo único delito es dar comida y ropa seca a los que huyen de la guerra o el hambre en barquitas de juguete. Y el apoyo de Bruselas al gobierno de Grecia no se acompaña de ninguna referencia a la tragedia de los migrantes, niños incluidos.

Todo somos muy mayores y entendemos la dificultad enorme del problema, la geopolítca, y los intereses cruzados. Pero precisamente porque somos muy mayores y hemos visto mucho, y sabemos que todo depende de la voluntad política... podemos decir qué vergüenza enorme, Europa, qué vergüenza.