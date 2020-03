Salvador Illa: "Preocupan los tres casos graves y aquellos cuya línea de contagio no es conocida"

El coronavirus afecta ya a más de 80 personas en España y a más de medio centenar en toda Europa. No obstante, aún no ha habido ningún fallecido en nuestro país y más de un ingresado ha recibido el alta a lo largo del fin de semana. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pasado por los micrófonos de la SER para responder a las preguntas de Àngels Barceló en 'Hoy por Hoy' sobre las medidas que podría tomar el Gobierno para afrontar esta crisis y si aumentará el nivel de alerta u obligará a evitar acontecimientos en los que se aglomeren multitud de personas como en otros países europeos.

Lo que más preocupa

"Lo que más preocupa son los casos graves, hay tres, y aquellos cuya línea de contagio no es conocida" como en algunos casos de Torrejón de Ardoz (Madrid).

"Aún estamos en la fase de contención".

"Quizá haya que aumentar las medidas de sensibilidad".

"Lo ideal es la coordinación. Es verdad que la situación es preocupante pero no hay que alarmar".

"En las reuniones que tendremos pediremos que el personal sanitario extreme las medidas, quizá evitando ir a Congresos para evitar posibles contagios".

"Las decisiones las tomamos en base a las evidencias científicas y en coordinación con las comunidades autónomas que están haciendo una gran labor".

"De momento no nos preocupa porque no existe una merma de recursos humanos".

Enfermos graves y el tratamiento que siguen

"Lo enfermos graves evolucionan bien. Tenían patologías previas. Están en las mejores manos".

Sobre el caso de la mujer ecuatoriana que vive en España y voló a Ecuador. "Compartimos la información con el país, ahora mismo no sé el estado de la salud concreto de la mujer que estaba en la UCI"

"Tratamientos antivirales que se han utilizado para el VIH. Se trabaja para una vacuna pero se va a tardar. No hay que confiar que exista antes de seis meses".

"El coronavirus afecta muy poco a los niños, según los informes".

"La mortalidad es mayor en las personas mayores con patologías previas".

"El coronavirus asusta porque es desconocido. No saben los expertos si puede mutar. Sabemos lo suficiente para contenerlo. Este factor explica la preocupación pero no hay que caer en el alarmismo".

Recomendaciones a los ciudadanos

"Seguir los consejos. Extremar las medidas de higiene con el lavado de manos. Etiquetas respiratorias que significa que cuando toses te pongas el codo en la boca y nariz para que no salgan gotitas. Si han estado en zonas de riesgo y tiene síntomas, irse a casa o al hotel y llamar al 112 y no ir a urgencias porque puede contagiar a personas además de otras patologías".

Cataluña y la mesa de diálogo

"La mesa del diálogo tiene futuro. Es lo que veo en la sociedad catalana. Esta corriente de fondo existe. Eso no quiere decir que no haya independentistas que no lo vea bien. Las declaraciones de Puigdemont no me han sorprendido pero no estoy de acuerdo".

"Preferiría que Torra respondiera a esta pregunta sobre qué hacía ahí el president de la Generalitat. Pero lo importante es que ahí estamos hablando y con la promesa de abrir la comisión bilateral para tomar decisiones que afectan a los ciudadanos".