El zaragozano que estuvo a punto de ingresar en prisión por un delito que cometió hace doce años

Juan Carlos Torres, camionero afincado en Zaragoza, ha vivido una auténtica pesadilla personal y judicial, hace unas semanas le llegaba una notificación del juzgado en la que se le daba un plazo de una semana para ingresar voluntariamente en prisión, por un un delito menor que cometió hace 12 años. La Justicia ha dado marcha atrás y al final ha dado por prescrita la condena. Esta tarde en 'La Ventana' hemos hablado con su abogado Javier Rodríguez

La opinión de Francino | Gana la justicia "De un problema endémico de la justicia como es la lentitud, el retraso, atribuible a eso que llamamos el sistema... Frente a eso, que genera situaciones incomprensibles e injustas, emergen las personas", la opinión de Carles Francino

Cuando Torres cometió el delito tenía 21 años y ha sido ahora, a los 34, cuando le ha llegado el requerimiento para ingresar en prisión. Concretamente fue hace dos semanas cuando le llegó, en un momento radicalmente distinto de su vida; "con la vida rehecha, con su trabajo", explicaba su abogado en la SER. Fue entonces cuando "recibió la comunicación informado de que se le había denegado el indulto que tenía pedido y que entonces tiene que ingresar voluntariamente en prisión".

Libertad condicionada a no volver a delinquir

La historia comienza en el año 2008; cuando este camionero es condenado a un año y nueve meses de prisión, pero no tiene que ingresar en la cárcel porque cumple los requisitos necesarios: "una pena inferior a los dos años sin antecedentes penales previos y habiendo satisfecho la responsabilidad civil". El problema es que esta libertad estaba condicionada al que en el plazo de tres años no volviese a cometer ningún delito.

En el año 2010 en un control de alcoholemia le paran y comete un delito al superar la tasa de alcohol permitida; aunque automáticamente el juzgado de oficio debería haber suprimido la suspensión de la entrada en prisión, esto no se produce: "Tarda tres años y en esos tres años se da cuenta de que ha cometido un nuevo delito", explicaba el abogado. Es entonces cuando se revoca la suspensión de la pena y le comunican que debe entrar en prisión.

A finales de 2014 este camionero pide el indulto y la suspensión de la ejecución de la pena; la jueza que estaba entonces al frente del juzgado acuerda suspender la ejecución de la pena y que, hasta que no se resuelva el indulto, Torres no tenga que entrar en la cárcel. Según ha explicado su abogado, los indultos suelen resolverse en un plazo que no se alarga más de los dos años; pero en este caso tardan cinco convirtiéndose en "un caso excepcional", ha explicado su abogado.

"Tarde, pero se ha hecho justicia"

"Ante la sorpresa de la tardanza en la resolución del indulto, lo que pedimos en última instancia es la figura de la prescripción", contaba Rodríguez. Finalmente, la fiscalía apoyó la prescripción por lo tanto "a día de hoy la condena ya es firme, está prescrita. Ya no estamos hablando de suspensión sino directamente de la prescripción de la pena".

A pesar de haber conseguido la prescripción del delito, el abogado de este zaragozano considera que se ha hecho justicia "tarde, pero se ha hecho". Entiende Javier Rodríguez que "el ingreso en prisión de una persona 12 años después no tenía ningún sentido".