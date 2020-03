'Supermartes', gerontocracia y coronavirus

Hoy es el famoso supermartes en el que las primarias demócratas juegan una partida decisiva. Seis postulantes a enfrentarse con Trump en noviembre que compiten hoy en 14 estados. Se disputan el 34% del total de delegados por la Convención definición julio y uno de esos 14 estados es California, que se lleva a su vez un tercio de todo el botín de hoy. El favorito es Bernie Sanders, que en Europa sería un socialdemócrata de la subespecie común y que en los Estados Unidos aparece como un rojo radical casi libertario.

Hoy es un día muy importante para vivir las posibilidades reales de Joe Biden, que fue vicepresidente con Obama, y de Elizabeth Warren, senadora por Massachusetts, y es decisivo para el supermagnate Michael Bloomberg, que hoy entra en liza: se ha gastado en la campaña mucho más dinero que todos sus rivales juntos, poniendo su inmensa fortuna al servicio de su gran obsesión: derrotar como sea a Donald Trump. Hoy sabremos si tiene alguna opción.

Lo más destacado de las últimas horas es que el aparato del partido demócrata se ha movilizado sin disimulo alguno en favor del moderado Joe Biden para cerrar el paso al peligroso Sanders. Un clásico: un partido contra el favorito de sus bases.

Por su parte, Trump ha ido siguiendo hasta el momento la carrera demócrata con una gran indiferencia, todos los sondeos le dan por ganador sea cual sea su rival, pero de pronto asomado una amenaza inesperada: el coronavirus, que se va extendiendo poco a poco como en todas partes y que introduce algún torpedo en su línea de flotación. Uno, en su punto más fuerte, al sembrar inquietudes en el terreno económico donde Trump se siente muy seguro, y el otro, en su punto más débil, la cobertura sanitaria del país, cuyas miserias pueden quedar desnudas con la propagación del brote.

Por cierto, con la retirada del joven Pete Buttigieg, 38 años, la batalla por la Casa Blanca recuerda a las gerontocracias soviéticas o vaticanas: Trump tiene 73, Biden,77; Sanders, 78, Warren, 70. Por comparación en Europa, Sánchez tiene 48; Macron, 42. No creo que signifique nada, no pretendo elevar la anécdota a categoría, pero me ha parecido curioso.