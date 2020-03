Los creadores de la nueva película de Pixar: "Con la tecnología nos olvidamos de asumir riesgos"

Dos años y medio después de 'Coco', su última película original más allá de segundas y cuartas partes, Pixar vuelve a la carga con 'Onward', una historia que mezcla entretenimiento, emoción y el mundo de la magia. Dirige Dan Scanlon, que ya se encargó de Monstruos Univesity, a partir de una historia muy personal. En un mundo donde la tecnología invade nuestras acciones, cuenta las aventuras de dos hermanos elfos adolescentes, a los que ponen voz en la versión original Tom Holland y Chris Patt, que usan la magia para intentar resucitar por un día a su padre, que falleció cuando ellos eran pequeños.

¿Cómo surgió esta idea? ¿Hay un origen personal?

Dan Scanlon: Después de que Kori y yo hiciéramos Monster University, queríamos hacer algo personal, algo que viniera de un lugar honesto. Perdí a mi padre cuando tenía un año y mi hermano y yo no lo conocimos. Siempre me he preguntado si seríamos como él, y esa idea nos parecía muy emotiva e interesante para desarrollarla: ¿Qué pasaría si pudiera encontrarme con alguien que perdí por un día? Lo que tú dirías, lo que harías. Ese fue el principio de esta historia

¿Cuál es el secreto de Pixar para hacer películas que siempre nos emocionan?

Korie Rae: Creo que es porque realmente nos estimula contar historias desde un lugar honesto. Son personales de algún modo. Todo este tipo de películas son también las que nos gustaría ver y nos interesan, películas con comedia, aventura pero con mucho corazón. Eso es lo que lo hace atractivo para nosotros. Y tenemos la oportunidad de compartir algo que es útil para el mundo. Es un auténtico privilegio crear estas películas, cualquier mensaje que podamos compartir con el mundo para ayudar a la gente, eso es lo que queremos hacer.

¿Cómo se escribe una película con capas? Con mensajes para niños, padres, jóvenes…

Dan Scanlon: Creo que, como decía Kori, probablemente empezar a escribir desde uno mismo significa que lo haces como fan, como fan de las historias. Espero que con eso la historia llegue a todos solo porque tratas de contar esa historia completa. Pero en ningún caso tratamos de simplificar con cosas tontas para los niños, los niños son muy inteligentes, pillan muchas cosas y son muy curiosos. Ni siquiera sé cuánto se dirige a cada grupo específico de edad.

Kori Rae: El proceso de escritura es increíblemente intuitivo, y es lo que nos lleva más tiempo, porque queremos crear historias complejas con todas esas capas. Cuando escribes algo en el storyboard y ves que no funciona, lo tiras y lo rehaces muchísimas veces. Te esfuerzas en encontrar la complejidad y la profundidad de las tramas, pasamos mucho tiempo con eso.

Hay una crítica, no tanto a la tecnología, sino al uso que hacemos de la tecnología, ¿por qué querían que estuviera este mensaje?

Dan Scanlon: Creo que es una buena distinción, es el uso que hacemos. Porque obviamente nos encanta la tecnología, es mágica, se hizo esta película. El uso de la tecnología en la comodidad del día a día es maravilloso pero también, con el tiempo, a veces me siento culpable por no ponerme a prueba a mí mismo, por no sacar mi potencial a causa de eso. La película es un ligero cambio, un balance, para encontrar el punto entre disfrutar de la tecnología y tomar el camino difícil y ver de lo que eres capaz.

De cara a los niños, ¿cómo se articula a este mensaje ahora que están rodeados de tecnología? ¿se trata de redescubrir de alguna forma las relaciones humanas?

Kori Rae: Espero que sea inspirador para los niños. Que les enseñe a encontrar su potencial, a conectar, a superar sus miedos o la falta de confianza. Que les enseñe a tomar esos riesgos. Porque a veces nos perdemos en la tecnología o en lo dispositivos, y nos olvidamos de eso, nos olvidamos de conectar, de ponernos en esa situación y asumir esos riesgos. Ojalá sea así.

Dan Scanlon: Y es interesante y complicado porque hay programas en los móviles que son muy creativos, me encanta la capacidad de los vídeos y de la animación en los móviles para los niños. Es cuestión de lo que haces y cómo lo haces. De eso estamos hablando.

¿Cómo ven el futuro de la animación y de Pixar?

Kori Rae: Es muy emocionante en estos momentos, vienen un montón de películas originales, tenemos nuevas voces, nuevos directores, vienen nuevos talentos. Espero seguir contando historias originales que conecten con el público y hacerle ver las cosas de una manera diferente. Es emocionante poder hacerlo.