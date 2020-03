Pues hoy no voy a hablar de política, no. Cada día me encuentro a más personas que me dicen que les gustaría ser más jóvenes. Seguro que a muchos de ustedes, queridos oyentes, os gustaría tener diez años menos, ¿verdad? ¿A qué sí?

Pues prestadme atención. Imaginad que estamos, no en el año 2020, sino en el 2030. Dentro de diez años. Imaginadlo. Estamos en 2030. Concienciaos, estamos en 2030. Suponed que ahora, año 2030 yo os pregunto: ¿A qué os gustaría tener diez años menos? ¿A qué sí? Pues volved a 2020. Ya tenéis diez años menos.

Dentro de 10 años, en 2030, diréis, ojalá tuviera la edad que tenía en 2020. Pues disfrutadlo ahora. Ahora estáis en esa edad. Tenéis ahora la edad que querréis tener dentro de 10 años. Disfrutad de este miércoles, amigos.