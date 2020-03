Prohíben participar en un desfile a una miss que se declaró bisexual en Estados Unidos

Madison L’Insalata,, una joven de 23 años, se proclamó Miss Staten Island y pretendía participar [como es tradición] en el desfile de San Patricio de su ciudad, pero la dirección del evento la invitó a no ir justo después de que ella contara en una entrevista que es bisexual.

"Es muy doloroso", ha contado en una televisión estadounidense la joven, quien quería participar en el desfile con la bufanda con los colores del arcoiris,

"Sabía que la gente hablaría de ello, y eso es todo lo que quería, porque cuantas más personas lo sepan, más probabilidades hay de que algo cambie", declaraba Madison, quien ha recibido el apoyo de algunos de sus vecinos.

La discriminación al colectivo LGTBI no es nueva en este desfile. El de esta ciudad es el único de todo el estado que no permite su participación y los organizadores evitan explicar por qué cada año se niegan a restringir una fiesta tan popular. La ley les permite determinar quién puede y quién no puede participar desde que hace 25 años la Corte Suprema del país así lo dictaminó...