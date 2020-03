Antonio Catalán: "Soy el rarito entre los empresarios"

Antonio Catalán se ha posicionado en contra de la Reforma Laboral del PP y ha pedido su derogación, ha abogado por la defensa de la subida del SMI, y es uno de los grandes empresarios de este país. El fundador de la cadena hotelera AC Hoteles by Marriot ha estado en 'Hoy por Hoy' para analizar cómo está viviendo su compañía todo este periodo convulso con el 'brexit' o el coronavirus.

"La única crisis global que he vivido y pensaba que me iba fue en 2008", explicaba Antonio Catalán, quien cree que el resto de crisis, como la de después de los Juegos Olímpicos de 1992, fueron más pasajeras.

Catalán cree que hay una situación de pánico con el coronavirus y señalaba que el Gobierno ha tomado la medida de que este mes no se pague la seguridad social ni el IVA.

"Si no digo lo que pienso, ya no me queda tiempo. Soy el rarito entre los empresarios", explicaba Antonio Catalán, quien aseguraba que ha tenido "algún incidente curioso" en referencia a las kellys.

Por último, el fundador de AC Hoteles by Marriot cree que su profesión "es muy simple" y recordaba cómo fundó su primer hotel en Pamplona y cómo todo el mundo creía que sus padres estaban detrás de esa inversión, aunque realmente eran unos jugadores.