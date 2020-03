Carlos Boyero: "Pixar es de lo mejor que le ha pasado al cine"

Este viernes llega a los cines 'Onward', la nueva película de Pixar. Esta cinta, la número 22 del estudio, ha sido presentada esta misma semana en la Berlinale. Nos transporta a un universo totalmente nuevo de fantasía suburbana en el que dos hermanos elfos intentan usar la magia para comunicarse con su padre, que falleció cuando ellos eran aún tan pequeños que no lo recuerdan.

La cinta está dirigida por Dan Scanlon, que ya fue el encargado de firmar ‘Monstruos University’ en el año 2013. Y es que para la historia se ha inspirado en la muerte de su propio padre cuando él y su hermano aún tenían 1 y 3 años.

Aparece el primer personaje LGTB de Pixar

Uno de los atractivos de la película en su versión original son Chris Pratt y Tom Holland, que ponen voz a los dos hermanos protagonistas. Aunque también es importante la aparición en la cinta del primer personaje LGTBI de Pixar. Se trata de Spector, una policía cíclope. El director ha comentado que esto se debe a que "Onward es un mundo fantástico moderno y queremos representar el mundo moderno".

Los suburbios que aparecen en la película están inspirados en Michigan, la ciudad natal del director. Aunque el mundo mágico también bebe de elementos como ‘Dragones y mazmorras’, ‘El señor de los anillos’ y el rock de los setenta.

Onward Duración 103 min. Dirección Dan Scanlon Guión C.S. Anderson, Dan Scanlon Reparto

Una de las tradiciones de Pixar es emitir un corto antes del inicio de la película. Pero para sorpresa de muchos, en este caso el corto que se emite es de ‘Los Simpson’, un efecto muy directo de la compra por parte de Disney de todo el entramado de Fox.

El estudio tiene previsto estrenar otra película en junio: ‘Soul’, para la que se ha creado una expectación enorme. Y es que la factoría Pixar ha convertido en un evento cada una de sus películas después del éxito de la recientemente galardonada con el Oscar ‘Toy Story 4’ y joyas como ‘Coco’ o ‘Del revés’.

Carlos Boyero comenta que entró al cine dispuesto a que la película “le volviese loco”, pero le ha parecido que “solo está bien”. Eso sí “impecablemente hecha” y con un tema que a él le ha recordado mucho a los filmes de Harry Potter.

“Lo he pasado muy bien pero no he disfrutado tanto como otras pelis”, nos dice, argumentando que “hubo una época en la que Pixar encadenaba una maravilla detrás de otra”.

Para él, esta película no tiene tanta calidad como sí que la tienen otras del estudio, pero aclara que “Pixar es de las mejores cosas que le han ocurrido al cine”. Y es que la factoría hace películas de animación, pero no para niños, y a eso apunta el crítico cuando dice que “muchas veces disfrutamos mucho más los adultos que los propios niños”.

También hemos hablado de ‘The Gentlemen: los señores de la mafia’, una película que lleva una semana en cartel y el fin de semana pasado se colocó en tercera posición, solo por detrás de ‘El hombre invisible’ y ‘Sonic’.

'El hombre invisible' fue la película más vista

Se trata de un thriller protagonizado por Matthew McConaughey, que interpreta a un estadounidense que se consiguió hacerse rico construyendo un imperio de marihuana en Londres. Pero cuenta además con nombres como Colin Farrell y Hugh Grant.

El encargado de dirigirla es Guy Ritchie, que viene de dirigir el live action de Aladdin y las películas de Sherlock Holmes protagonizadas por Robert Downey Jr. En esta cinta, en la que mezcla el thriller y la comedia, consigue construir una estructura in media res que utiliza multitud de saltos y flashbacks que van añadiendo piezas al puzle.

The Gentlemen Duración 113 min. Dirección Guy Ritchie Guión Guy Ritchie (Historia: Guy Ritchie, Ivan Atkinson, Marn Davies) Reparto Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant, Colin Farrell

A Boyero le ha parecido una película “muy entretenida y sofisticada”, de la que destaca sus “diálogos muy cuidados” y también su argumento. Aunque no es una cinta que le apasione, sí que la considera adecuada para pasar un buen rato.

En cuanto al director, comenta que no le apasiona. Entre otras cosas porque alguna de sus obras es “demasiado moderna visualmente” para su gusto.