¿No encontraron otro eslogan que el "sola y borracha"?

El Ministerio de Igualdad ha pisado dos charcos con el proyecto de Ley de Libertad Sexual. Al margen de las carencias técnicas y de las discrepancias suscitadas por esa causa en el Gobierno, quien se ocupa de las redes en el ministerio, para subrayar sus bondades, ha tuiteado: “Queremos que el grito feminista “Sola y borracha, quiero llegar a casa” se convierta en realidad para dejar de vivir con miedo”. Creo que en ambos casos las prisas se han cruzado con un problema de desubicación.

Porque no era necesario acelerar la ley antes del 8M, sino que la norma sea tan buena que en los sucesivos 8M podamos constatar que la libertad sexual no tenga sombra de desprotección para las mujeres, aunque vayan por la calle sobrias y en compañía. Y porque no es necesario que el community manager del ministerio se venga tan arriba que haga suyos eslóganes de manifestación, evidentemente perfectibles, no entraremos en eso, para transmitir el espíritu de una ley. Porque una norma tan importante y su explicación exigen niveles de solvencia que, aunque fuera deseable, no requieren manifiestos ni eslóganes callejeros. Ah. Y estamos a favor de esta ley, no vaya a ser que alguien de gatillo fácil nos confunda en la marejada.