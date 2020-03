'Harriet', la heroína que liberó a miles de negros de la esclavitud

No es habitual ver en el cine histórico a una heroína. Más difícil aún si es negra, pero la industria americana poco a poco va reparando agravios. Es el caso de Harriet Tubman, la mujer que huyó de la esclavitud y consagró su vida a la defensa de los derechos de los afroamericanos. La actriz Cynthia Erivo, nominada al Óscar por esta interpretación, encarna a Minty, el nombre real de esta mujer negra que en 1850 en el condado de Maryland se plantó ante los abusos de su amo. La esclavitud también era hereditaria y, ante la imposibilidad de tener hijos en libertad, decidió huir y recorrer cientos de kilómetros hasta llegar a Filadelfia con el estatus de ciudadana libre.

Con el peso de haber dejado atrás a su esposo y su familia, Harriet volvió para rescatarlos. Incluso cuando le habían puesto precio a su cabeza, repitió esa operación en numerosas ocasiones como maquinista del llamado Ferrocarril Subterráneo, una red clandestina encargada de ayudar y liberar a cientos de afroamericanos sometidos por la tiranía de los blancos.

“Es un gran compromiso, es realmente épico, hay algo maravilloso en la forma en la que lo escribieron porque ves a Harriet como una mujer, no solo como una superheroína. Porque la miras como una mujer y así la ves como una superheroína, eso es lo importante, por las cosas que tuvo que pasar como mujer, como persona, como ser humano. Es algo realmente hermoso ver todos sus lados y saber dónde encuentra su poder, cómo obtiene el poder que tiene para hacer todas las cosas increíbles que hizo”, declara Erivo.

El guion lo firman la también directora Kasi Lemmons y Gregory Allen Howard, que lleva más de 30 años trabajando en este proyecto. El éxito de musicales teatrales como Hamilton o de la película Figuras ocultas ha creado, dicen, el clima favorable para que la película viera finalmente la luz. Un drama clásico en el que se combinan esas incursiones de acción con las premoniciones de la protagonista, que confiaba buena parte de su suerte a la fe religiosa.

La cinta cuenta con mujeres negras delante y detrás de las cámaras para saldar esta deuda histórica con un icono del abolicionismo. "Es emocionante llevar finalmente a la pantalla la historia de esta mujer porque se tenía que haber hecho mucho antes, solo tengo la suerte de que ocurra ahora porque puedo ser parte de esto. Puedes ver la alegría con la que la gente realmente disfruta de que podamos hacer esto y luego también ves la tristeza porque tienes que vivir cosas por las que ella pasó y te tienes que dar cuenta de que eso realmente sucedió. Esas cosas son verdad, es duro y tienes que llevarlo a pantalla, y ese el triunfo".

La intérprete tuvo que entrenar con caballos, llevar pesados trajes, correr, meterse en el barro… Una preparación física que le ayudó también a calibrar la hazaña, la dimensión épica. Además, Cynthia Erivo, la actriz más joven en ganar un Emmy, un Tony y un Grammy, pone voz a una de las canciones de la cinta, un himno-homenaje que recuerda la vigencia de esta historia y la importancia de conservar la memoria, de darle un lugar a los héroes, en este caso a las heroínas, en la historia.

“Es un recordatorio del hecho de que, si no seguimos avanzando, vamos a ir hacia atrás y eso da miedo. Hay mucha gente, incluida Harriet, que luchó para asegurarse que las personas tengan los derechos que se merecen, que luchó para asegurarse que la gente tenga libertad. Y si no prestamos atención a eso, si no lo vemos, corremos el riesgo de volver atrás, de desperdiciar la energía y la memoria del trabajo que hizo. No es como ahora que tenemos un teléfono móvil y unirnos a una petición, o decir que no fue así. Todo lo que tenía ella tenía que ser físico, físico para lograr su deseo de libertad”.

Harriet continuó su lucha tras la Guerra de Secesión, donde lideró un batallón, y centró sus últimos años en luchar por el sufragio femenino. Cuentan las crónicas que cuando le preguntaban si creía que las mujeres debían votar, ella respondía: “He sufrido lo suficiente como para creerlo”