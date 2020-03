'La casa de papel': la banda, al límite en el potente tráiler de la parte 4

Cuenta atrás para uno de los eventos televisivos de la primavera. Cada temporada de La casa de papel es devorada en todo el mundo y el tráiler de la cuarta parte nos prepara para otra entrega de infarto.

La banda está en apuros, al límite, y no solo para el estado de salud de Nairobi y quién asume la culpa. El enemigo más temible lo tienen cerca, en el mismo Banco de España. La tensión entre los integrantes de la resistencia amenaza con hacer saltar por los aires cualquier plan del Profesor y uno de los guardias de seguridad de la institución promete vengar el atraco con la mayor crueldad. Eso es lo que se intuye del esperado avance de la nueva entrega que Netflix lanzará el próximo 3 de abril.

Más allá de lo visto, se conocen pocos detalles de la trama. En declaraciones al medio italiano Fanpage, la actriz Itziar Ituño (Lisboa en la ficción), que en el tráiler avanza un encuentro con sus antiguos compañeros, la policía, reconoció que los integrantes de la banda no lo van a pasar nada bien: "Sí, es cierto que la policía va a ser muy dura y que van a tener que resistir. Va a haber mucho drama dentro de la banda". Sin embargo, las fuerzas de seguridad no serán las únicas que impedirán el gran golpe al Banco de España. Según Ituño, la Resistencia también tendrá que enfrentarse a un nuevo enemigo en el interior del banco, quien no se lo pondrá nada fácil: "No lo van a pasar muy bien en la cuarta temporada. Van a tener un gran enemigo ahí, dentro del banco".

Los avances promocionales hasta ahora se habían centrado en el duelo psicológico entre El Profesor, interpretado por Álvaro Morte, y la inspectora Alicia Sierra, a la que da Najwa Nimri ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente?

Según informaba el medio especializado Varierty, la tercera temporada de La casa de papelse se vió en 34.355.956 hogares en todo el mundo en la primera semana tras el estreno, mientras que más de 24 millones de ellos llegaron al final en menos de siete días. Gracias a ello, la serie dirigida por Álex Pina se convirtió en la más maratoneada en su estreno. La ficción, cuya primera temporada se emitió en Antena 3, es un auténtico fenómeno global que ganó también un premio Emmy, los galardones más prestigiosos de la televisión.