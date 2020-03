Maribel Verdú: "He vivido siempre alejada de lo que me imponía la sociedad. Quería ser libre"

La actriz Maribel Verdú visita la madrugada de la Cadena SER bajo el seudónimo de 'Pingüino', una animal que le apasiona, lo tiene tatuado y que está por todas partes en su casa. Realiza con Mara Torres un viaje por toda su historia: desde los inicios en la interpretación a toda una trayectoria intachable en el cine de nuestro país. Se define como una niña libre que tuvo el privilegio de tener una infancia "verdaderamente feliz". "Me disfrazaba de Pipi Calzaslargas, era todo lo que quería ser. Adoraba la libertad", ha explicado.

Maribel Verdú, nacida en Madrid, se cría de niña durante la semana con sus abuelos, que son quienes la llevan al colegio, aunque convive toda la vida con sus padres y hermanas. Jugaba a ser profesora, porque le encantaba ir a clase, era muy buena estudiante y disciplinada con los estudios. Una casa llena de cultura y letras en la que recuerda, también, con los ojos llorosos, las tardes en el Parque del Oeste con sus tías mientras sonaba Rosa León. Y, no para de nombrar durante toda la conversación a su abuela, una de las personas más fundamentales en su vida y su gran inspiración.

En #ElFaroDiscoteca hemos compartido el tema con una Maribel Verdú que se ha revelado como una "discotequera nata". "No he ido yo a discotecas ni nada", ha exclamado. Y ha llevado a todos los oyentes, en un relato muy preciso, a sus años más jóvenes de bailes y noches por Madrid. Suena 'Karma Chamelion' de Culture Club y Maribel inunda el estudio con sus movimientos y sus coros.

En el relato de una carrera en la interpretación, Verdú reconoce, como ha dicho en muchas ocasiones, "he hecho todo el cine antes que en la vida". "En mis primeras interpretaciones era una niña, para mí era como ir al patio del colegio, no era consciente", ha explicado. Pero, aún así, siempre supo que quería ser actriz. "Quería ser Pipi Calzaslargas de día y Ángel de Charlie por la noche, con los años entendí que lo quería era ser actriz e interpretar personajes", ha añadido Maribel.

Nos ha hablado también de la posibilidad de haber podido irse a trabajar también a Hollywood, que surgió con el bombazo de 'Belle Epoque', con 'Y tu mamá también' y con 'El laberinto del Fauno'. Pero, reconoce Verdú, que en aquella época, en las tres veces que pasó ese tren por su vida, ya había priorizado lo que para ella era mucho más importante: la vida personal. "Llámalo si quieres falta de ambición, pero no me arrepiento, aquí me ha ido muy bien, nunca tuve esa obsesión porque he estado muy sola rodando en muchos sitios y eso me hizo valorar mi vida en España", ha explicado.

Ahora acaba de estrenar 'El doble más quince' una película conversación entre dos personajes "olvidados, obviados por la sociedad y por su entorno" que se encuentran en medio de la carretera y con los que surge una historia muy particular. La película, dirigida por Mikel Rueda y coprotagonizada por el Germán Alcarazu es para Verdú "una historia de dos personajes muy valientes". "La vida es tener un saco lleno de experiencias muy diversas y quedarse mirando cómo lo hacen los demás y tú no es cobarde", ha explicado.