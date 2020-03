Lo dijo Iñaki Gabilondo, cuando no abundaban tertulianos. Alguien ante el micrófono dijo: “De ese asunto no sé nada”. Iñaki paró el coloquio: “Señores, ha ocurrido algo insólito. Alguien declara que de algo no sabe”. Pasó ayer con un periodista bien acredit<ado, Lorenzo Milá. En el especial sobre el virus famoso, tras los elogios que ha recibido por su cobertura del drama, le dijo a Rosa Molló, que llevaba el programa: “Yo de eso no tengo ni idea. Yo sólo escucho a los médicos”. Simplemente es un periodista Lorenzo Milá.