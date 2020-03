Ni antes, ni ahora

Estamos escuchando el sonido del escrache que le hicieron ayer a Pablo Iglesias en la universidad. Hoy, mira por donde, quiero defender a Pablo Iglesias, que ya le he criticado bastante otras veces.

A mí me da igual si Pablo Iglesias participó o apoyó en el pasado escraches en la universidad. Me da igual. Si criticamos cuando lo hacía él, hemos de criticar igualmente cuando a él se lo hacen. Eso no se hace, muchachos.

Y no hay que decir "quien a hierro mata, a hierro muere", que a hierro no ha de morir nadie. Ni a Pablo Iglesias, ni a Rosa Diez ni a nadie. Como vaya yo allí a la universidad, con una mierda que os haga con los ojos fijos, os dejo secos, leche.