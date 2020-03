Respuestas de un médico a las preguntas que nos hacemos sobre el coronavirus

Han ido pasando los días y la alarma por los contagios ha ido creciendo. Hoy hay tres muertos y más de doscientos contagiados por el virus en España. Hoy nos hemos propuesto hablar con expertos para tratar de dar respuesta a preguntas que todos nos hacemos estos días.

“Conocer la puerta de entrada es fundamental porque si identificas la llave y meter la cerradura, el virus no puede infectar”, explica el periodista Nuño Domínguez en ‘Hoy por Hoy’. Además, Nuño Domínguez recordaba que los coronavirus anteriores duraban 28 días si la temperatura eran 10ºC, un día si era de 30ºC.

Ester Lázaro, experta en evolución de virus del centro de astrobiología del Inta-Csic, señala que las vacunas tardan en conseguirse porque “hay que tener cuidado”, como por ejemplo, de que no provoque una enfermedad o efectos secundarios. No obstante, Lázaro aseguraba que en caso de ser necesaria una aceleración de los protocolos, se hará, siempre con la seguridad necesaria.

“Casi todos los virus suelen ser sensibles a la temperatura”, añadía Ester Lázaro, aunque no se aventuraba a asegurar que en este caso el coronavirus se vea afectado por temperaturas muy bajas o muy altas. “Dentro de poco tendremos muchos más datos de como aguanta la temperatura, la radiación, etc”, finalizaba.

También hemos preguntado a Paulino Cubero, médico de atención primaria, algunas de las cuestiones que gran parte de la población se hace.

Si yo tengo síntomas, ¿qué hago?

Si tienes síntomas y una sospecha clara de coronavirus lo mejor es quedarse en casa para evitar transmitir a otras personas en la calle, en el trabajo o en el hospital. Es importante que hayas estado en contacto con alguien que sea altamente sospechosa de portarlo o que se haya confirmado de que tiene el coronavirus.

¿Cómo lo puedo diferenciar de un resfriado?

El resfriado o catarro común es más fácil de distinguir porque se nota en nariz, garganta u ojos y no va acompañado de fiebre. En cambio, sí es difícil de distinguir de la gripe, porque que tiene los síntomas clásicos de dolor de cabeza, cansancio, fiebre, malestar general o dolor del cuerpo. Pero la recomendación es la misma. El problema que queremos evitar es que aumente la cadena de transmisión y no queremos contagiar la gripe a personas vulnerables.

Si yo me contagio, ¿contagiaré a todos los que tengo alrededor?

Si te contagias no contagias a todo el mundo. No puede ocurrir. Hay una tasa de contagio que es algo mayor que la gripe porque no estamos inmunizados. Con el coronavirus estamos todos vírgenes respecto a la inmunidad, pero nunca un virus se contagia a todoel mundo. Sí es importante quedarse en domicilio en caso de sospecha y ponerse en contacto con el sistema sanitario, preferiblemente con el Centro de Salud.

¿Tiene sentido que dejemos de darnos la mano? ¿seguimos dándonos dos besos?

El sentido que tiene en el momento en el que estamos en que ya está tan expandido, no sabemos donde está el coronavirus. Limitar estas cosas puede ayudar en el momento en el que nadie sabe que puede ser portador del coronavirus y lo puede estar transmitiendo porque no ha empezado con los síntomas.

¿Hay algún peligro por ir al cine, al teatro, a espectáculos con público?

Se ha empezado a limitar las actividades deportivas, pero no eventos como Fallas de Valencia o la Semana Santa. Hasta que no haya instrucciones de evitar espacios públicos, no tiene sentido no acudir.

¿Hay alguna razón de ser para estar alarmados?

Alarmados ya estamos. Vamos a seguir alarmados porque va a seguir habiendo casos.

Con la gripe del año 2018 fallecieron 1852 personas, mucho para una gripe. Con el coronavirus va a haber casos, pero la gente se deja de vacunar de la gripe, y no nos alarma eso. Tenemos medios y no nos alarma y ahora estamos alarmadísimos. Va a ser salud pública de qué es lo que hay que hacer.

Las medidas de higiene

Las medidas de higiene deberíamos tomarlas siempre y es especial para gente que ya está infectada. La mayor parte de los pacientes de gripe que atendemos no es porque sepan que tienen la gripe, sino porque quieren la baja laboral.