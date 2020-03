Haifaa-Al-Mansour: "Mi película quiere mostrar una sociedad en transformación"

En 2012 con La bicicleta verde Haifaa Al-Mansour se convirtió en la primera directora de Arabia Saudí. Entonces tuvo que rodar la película desde una camioneta porque, por ser mujer, no podía mezclarse libremente con los hombres. 7 años después volvió a su país para rodar su cuarto largometraje: La candidata perfecta. “Esta vez no he tenido que dirigir desde una camioneta. Tenía acceso a las calles y había protección por parte de la policía por si alguien interrumpía el rodaje. Pero la industria del cine en Arabia Saudí se está desarrollando y esta película es mucho mas grande de lo que se hace allí normalmente. Mi película tiene más extras y más localizaciones o sea que logísticamente fue más complicado porque no tenía mucha ayuda para poder hacer la película. Pero siempre es un placer llevar la cultura a un lugar como Arabia Saudí que es muy conservador”, explica la directora.

La candidata perfecta cuenta la historia de Maryam una joven médica cuyo trabajo se ve condicionado diariamente por el milenario machismo enraizado en la sociedad árabe. Harta de la situación y viendo las necesidades que tiene el hospital, Maryam decide presentarse a las elecciones municipales.

De una manera sencilla y directa Haifaa Al-Mansour cuenta en La candidata perfecta los pequeños avances que se van dando en Arabia Saudí. Un país en donde hasta hace unos años, por ejemplo, una mujer no podía sacarse el carnet de conducir. Por eso el coche tiene en la película un significado especial. “El coche es el símbolo del movimiento y del progreso y la película intenta mostrar a una sociedad que está cambiando, una sociedad en transformación”, afirma Haifaa Al-Mansour. “Por ejemplo, en la película se ve como las mujeres no pueden viajar al extranjero sin el permiso del marido o de un tutor, pero ahora ya pueden viajar sin ese permiso. Hay muchas cosas que están sucediendo e introduciéndose en el día a día de la sociedad saudí”.

Para Haifaa Al-Mansour los cambios en su país deben partir de las propias mujeres reivindicando sus derechos, pero también demostrando que son tan capaces de realizar los trabajos que han venido haciendo tradicionalmente los hombres. Todo ello en una sociedad con unas costumbres morales muy rígidas y en donde la religión es la ley.

Vista con ojos occidentales puede parecer que lo que se cuenta en La candidata perfecta es algo insuficiente. La película se estrenará en mayo en Arabia Saudí y Haifaa Al-Mansour espera que allí la película tenga un gran calado. Es la función trasformadora que, según ella, tiene la cultura. “Para cambiar el fundamentalismo es imprescindible que llegue el arte a Arabia Saudí. La música, el teatro, el cine o la literatura contribuyen a cambiar esos valores porque el arte eleva el alma de la gente, algo que no se puede hacer sin el arte y la cultura”, afirma la realizadora afincada en Los Ángeles y que seguirá filmando indistintamente en su país natal y en los Estados Unidos. “Quiero hacer películas comerciales en Hollywood y otras más pequeñas y personales en Arabia Saudí. Es un equilibrio perfecto”.