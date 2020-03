Lo que pasa con la salud es un drama mundial, una alarma que no sólo puede estar en manos de las autoridades sino de cada uno de nosotros, ciudadanos educados para cuidar no sólo la salud propia sino la salud de los otros. Estos hechos ponen a prueba nuestra educación para la solidaridad. Alarmar por alarmar no es solidario. Los periodistas, por cierto, estamos llamados a ser los primeros en cumplir una norma del oficio: no dispersar rumores, no hablar por hablar. Una mentira es un insulto, un rumor es una agresión. Un delito moral, un susto sin sentido.