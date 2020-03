La opinión de Carles Francino

Cuesta un poco ir a contracorriente con esto del coronavirius, pero vamos a intentarlo una vez más. ¡Ojo! Cuando digo contracorriente no me refiero a no informar, ni se trata de minimizar nada, ni tampoco de extender ese discurso tan perverso de: “bueno, sólo se mueren los más viejos…” ¡No, no estoy hablando de eso! Pero dentro del marasmo de datos sobre contagios, de alertas, de batacazos económicos, de gente que ha pasado de la preocupación a la paranoia…

Dentro de todo este panorama tenemos buenas noticias sobre el coronavirus, concretamente diez. No lo digo yo, ¿eh? La lista la ha elaborado un catedrático de microbiología e incluye puntos tan relevantes como: que el virus se identificó a los pocos días de que empezara a actuar; para el virus del SIDA, por poner un ejemplo conocido, se tardaron dos años. De este Covid-19 se sabe cómo detectarlo, se inactiva fácilmente, hay prototipos de vacunas, más de ochenta ensayos clínicos en curso, y lo más importante: la gente se cura.

Entonces, con todo esto, insisto, sin quitarle importancia, la pregunta es: ¿por qué sigue avanzando la pandemia de miedo? Porque contra esto creo que todavía no hemos encontrado el antídoto.