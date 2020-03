¿Inviolabilidad absoluta?

El diario Tribuna de Ginebra ha publicado estos días que la Fiscalía suiza investiga una donación de 100 millones de dólares del rey de Arabia Saudí al rey Juan Carlos, 65 de los cuales habrían sido después regalados a su amante Corinna Larsen. La Fiscalía Anticorrupción ha remitido una comisión rogatoria para conocer la investigación y Podemos ha pedido una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados.

La investigación es incipiente y lo que se investiga es presunto, como la presunción de inocencia ampara al incipientemente investigado. Pero los hechos que se describen son tan graves que no se pueden despachar con el silencio. Porque estamos hablando de quien fue nuestro Jefe de Estado. Si fue, debe explicarse y responder. Si no fue, debería despejar cualquier duda, porque es un asunto a su imagen y a la del país en que reinó. Y si la inviolabilidad del rey es tal que le protege incluso del delito, deberíamos modificar y estrechar sus límites. Porque, como el propio Juan Carlos nos dijo una noche navideña, “la justicia es igual para todos y cualquier actuación censurable debe ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley, porque cuando se producen conductas irregulares que no se ajustan a la legalidad o la ética, es natural que la sociedad reaccione”. Y sus legítimos representantes también, añadimos.