¡A por la medalla!

Sierra Nevada acoge este fin de semana la Copa del Mundo de Snowboardcross. Se trata de la prueba que debía celebrarse en (Alemania) a principios de febrero. Las posibilidades españolas pasan por Regino Hernández y Lucas Eguibar. Los dos riders españoles forman equipo junto a Bernat Ribera y Marc Roure en el mismo escenario que albergó los mundiales de Snowboard y Ski Freestyle Ski en 2017. "La gente de Sierra Nevada ha trabajado duro para garantizar esta prueba de la Copa del Mundo", nos dice el presidente May Peus . Para la prueba de este fin de semana el trazado puede favorecer a los nuestros al ser una pista muy técnica ."Nuestros raiders consiguen lo mejor cuando la pista es muy exigente. Ahí es donde pueden sacar la mayor diferencia. Y creo que el trazado les puede ir bien", nos dice el presidente Peus.

Esta cita internacional no está al margen de la situación sanitaria mundial pero nunca existió el miedo a la cancelación. "Realmente la Federación Internacional ha delegado en cada país. Hemos tenido reuniones con todos los organismos implicados pero este evento está al margen al no ser a puerta cerrada. Aún así se han tomado todas las medidas de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Sanidad y del CSD y de acuerdo con la Consejería de Sanidad andaluza. Pero todo va adelante" , nos confirma May Peus .

Lucas Eguibar y Regino Hernández / RFEDE

La final se disputará el sábado a partir de las doce del mediodía. Será la penúltima prueba de la Copa del mundo antes de la que cierre la temporada el 15 marzo en Veysonnaz (Suiza).