Liz Phair, el feminismo en el rock alternativo de los noventa

En 1993 llegó a las tiendas el debut de Liz Phair, un disco contundente, explícito, honesto y crudo que combatía en cierto modo ese imaginario del rock and roll creado por los hombres. Aquella chica de 26 años iba a poner el indie rock de la época patas arribas ondeando la bandera del feminismo.

Portada del disco de Liz Phair / MATADOR

“La etiquetas son importantes y me puedo considerar feminista y muchas otras cosas pero básicamente lo que me importa es que las mujeres tengas un vida mejor en un futuro próximo y eso incluye todo, legalmente, socialmente, emocionalmente o sexualmente, todo es parte de lo mismo", apuntaba la cantante en una entrevista de la época.

Exile in Guyvillefue una pequeña revolución de la música, del rock narrado desde una perspectiva femenina. En este disco hay canciones que hablan de sexo, de mamadas, de relaciones podridas, todo con un punto de vista femenino que parecía necesario en la época y que sigue siéndolo hoy en día y son letras que tienen también un gran sentido del humor.

El éxito de este disco encumbró a su autora como un referente para mucha gente, algo que la cantante no terminaba de ver. “No me siento cómoda con lo ser una portavoz del feminismo, creo que pone mucho peso sobre mis hombros, pero sí que ahora mismo hay muchas cantantes jóvenes haciendo lo que yo estoy haciendo y estamos juntas en esto. Creo que tenemos mucho en común. Creo que la forma en la que escribimos nuestras canciones sale del mismo punto de vista, pero no creo que sólo que sea por el hecho de ser mujeres sino que es también algo generacional, y me gusta la idea de no estar sola”.

Esta semana dedicamos el programa a recordar esta joya poco conocida de la cantante de Chicago de la mano de Jimena Marcos y con los reportajes de Lucía Taboada.