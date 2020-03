"Otro tiempo otro planeta" Historias de mujeres con luz propia

El repaso de la actualidad esta semana nos ha llevado, en la primera parada, hasta el Aeropuerto de El Prat en Barcelona. Allí está retenida desde el 10 de febrero, una estudiante de 26 años iraní que huyó de su país cuando la policía la citó para declarar, porque la habían identificado como una de las participantes en las protestas del pasado mes de noviembre.

Por dos veces las autoridades españolas le han denegado el asilo, porque no consideraban fiables las pruebas que aporta para justificar el peligro que corre en Irán. David Bondia, Presidente del Instituto de Derechos Humanos de Catalunya, nos ha avanzado que están negociando paralizar la expulsión de esta chica. No descartan recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque las razones que el gobierno da para denegar, por dos veces, el asilo no son aceptables. Una persona cuando huye de su país no puede llevarse las pruebas de su persecución.

David Bondia, reclama “prestar más atención al principio de la dignidad humana, y menos atención al estado, el estado puede decidir quién entra o no en su terroritorio. Pero esto ya no es como una concepción clásica de la soberanía” esta concepción está en quiebra “un estado democrático como el nuestro tiene que velar y poner especial atención en estas personas que están huyendo porque en sus países les ha hecho fracasar sus proyectos de vida”.

Otro tiempo Otro Planeta

El nombre de este proyecto ya es precioso. Lo es también su contenido, pero si te lo cuenta alguien a quien le ha cambiado la vida es una maravilla. Damaris, es mexicana, aunque lleva media vida en Madrid. Llegó con 19 años y consiguió un buen trabajo fijo, una buena vida, hasta que alguien tóxico se le cruzó en el camino. Se casó con él y por su culpa perdió el trabajo y casi el contacto con su familia.

Al cabo de unos años consiguió divorciarse, pero se quedó sola con su hijo. A la violencia machista que había sufrido se le sumaba la dificultad de encontrar un trabajo compatible con el cuidado de su hijo. Ahí entra el proyecto Otro Tiempo Otro Planeta, como nos cuenta Charo Marcos una de las promotoras de este proyecto que se dedica a reciclar aceite usado y venderlo para hacer biodiésel.

El proyecto da trabajo a mujeres que han sufrido violencia machista y están en riesgo de exclusión / Otro Tiempo Otro Planeta

Todo el mundo gana, porque dan trabajo a mujeres víctimas de violencia machista y/o en riesgo de exclusión. No tan solo les dan trabajo sino también apoyo psicológico, porque muchas veces tienen que enfrentarse a situaciones difíciles o traumáticas fruto de su situación.