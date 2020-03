Los españoles atrapados en Italia: "no se si habrá posibilidad de poder coger un avión"

En Matinal SER hemos hablado con Helena Pardo, una española de 26 años que lleva cuatro años trabajando en Milán. Tras conocer el decreto del gobierno italiano de poner un cerrojo a Lombardía y otras 14 provincias italianas asegura que está tranquila, pero duda que pueda volver a España en avión.

También hemos hablado con Erika, una joven italiana, que nunca había visto una cosa así en su ciudad natal, en Milán: "todo esto me está afectando mucho. Estoy muy preocupada por mi familia, mis padres y mis abuelos. Es la primera vez en mi vida que veo mi ciudad tan cambiada", asegura a La SER

Sobre la vuelta a España

"Mis padres están tranquilos. Lo único que me han dicho es que si me quiero ir pues que puedo trabajar igual desde Madrid. Aunque como van a aislar la ciudad no se si voy a poder coger un avión

Sobre el desabastecimiento en los supermercados

"La verdad es que hubo un momento de pánico hace dos semanas y salió todo el mundo al supermercado. Yo fui a hacer la compra y prácticamente todas las conservas y los alimentos de primera necesidad pues estaban agotados