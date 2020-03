Andrés Salado: "Las carreras grandiosas se construyen con los noes, con los fracasos"

El director de orquesta Andrés Salado visita #ElFaroTemaLibre y charla con Mara Torres durante la madrugada de la Cadena SER bajo el seudónimo de ‘Patito’, como aún lo llaman sus amigos. Una conversación que comienza, como siempre, hablando del mar, un mar que para él no tiene un sitio concreto porque “nunca he tenido pueblo, así que no tenían un sitio al que ir seguro, era un nómada estival...”.

Crece en una familia de músicos, conocida por la prensa como la familia Trapp. Suena ‘The sound of music’ una canción que conecta tres veces con sus orígenes: su primera experiencia musical fue con la banda sonora de esta película, 'Sonrisas y lágrimas', a Viena y a Salzburgo, donde estudió y donde está rodado el film.

Además nos ha hablado de su relación con la montaña, aún mucho más especial que la del mar. "Mi primera novia, marchas por el monte, viajes, muchas primeras veces", ha explicado. Y allí encuentra uno de los elementos que, reconoce, como fundamentales en su vida, "todo parte del silencio y todo llega al silencio, se lo digo también a mis alumnos, no deben de tener miedo", ha explicado.

Una infancia que, como decíamos, está desde siempre vinculada a la música gracias a su madre, también músico. “Me llevó mucho tiempo en la barriga mientras ensayaba con la orquesta, su profesión me ha marcado y, además, era el músico en clase desde siempre", ha añadido Salado.



Nos ha hablado, también, de la vida del tipo de vida que eliges cuando te decantas por dedicarte a la música. “Vas a tener que enfrentarte a los éxitos y a los fracasos. La vida de un músico es una vida muy neurótica, necesitas estar bien. Las carreras buenas y grandes se construyen con los no, con los fracasos", ha explicado.



Nos ha reconocido que con su participación en el programa de RTVE 'Prodigios', que busca al mejor joven talento de instrumental, canto o danza, todo ello de corte clásico, ha aumentado su exposición y posición pública. Confiesa que se siente feliz de acercar esta disciplina a toda la gente y que antes "ni veía la televisión".