Llevo un cabreo encima que no sé cómo me lo voy a quitar.

Siguen las tensiones en la coalición de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Tanto que Sánchez ha decidido hacer una reunión para calmar las cosas. ¡Con lo que os costó llegar a ese acuerdo, y ahora os comportáis como chiquillos!

"Que esto lo llevo yo y esto lo llevas tú, que no me pises, que me apunto este tanto, que no te lo apuntes que el merito es mío!" ¡La madre que os parió¡ ¡Chiquillos, que sois unos chiquillos!

A partir de ahora voy a ir yo a las reuniones del Consejo de Ministros y me voy a quedar ahí, de pie, sin decir nada, pero mirándoos a los ojos y cuando note la más mínima tensión os gritaré "ehhhhh, a darse la mano y a dejar las vanidades de uno y las vanidades de otro, que me tenéis contentos los dos, Pedro y Pablo".

A la que note el más mínimo roce, un grito que os doy y a darse la mano. Y Sánchez, menos reuniones para limar asperezas y llévame a mí al Consejo de Ministros, ya veréis como en tres días se os quitan las chiquilladas de la cabeza.