Aplazado el Festival de Cine de Málaga por el coronavirus

La evolución de la crisis del coronavirus en España afecta a una de las citas más importantes del cine español. El Festival de Málaga queda aplazado por precaución, según ha comunicado el ayuntamiento de la ciudad. El consistorio argumenta la incertidumbre que genera la propagación del virus, aunque Málaga no es uno de los principales focos de contagio, pero sí teme el movimiento de personas que reúne el festival.

El Ayuntamiento decide aplazar la celebración del @festivalmalaga por la incertidumbre que genera la evolución del #coronavirus. Aunque las autoridades sanitarias no impiden expresamente mantenerlo, su recomendación de no viajar dificulta que la cita se desarrolle con normalidad — Ayuntamiento de Málaga (@malaga) March 10, 2020

"Aunque las autoridades sanitarias no impiden expresamente mantenerlo, su recomendación de no viajar dificulta que la cita se desarrolle con normalidad", explica el ayuntamiento. El principal problema es el desplazamiento de los asistentes, tanto de artistas como de la prensa acreditada desde otros puntos de España. Varios directores de películas latinoamericanas, como Arturo Ripstein, habían anulado sus visitas por las recomendaciones de no viajar, pero dentro de la industria española, pese a la incertidumbre, nadie había cancelado su presencia.

La decisión se produce solo unas horas después de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, manifestase que "no había razones motivadas" para suspender clases o eventos como la Semana Santa y el propio Festival de Cine. El consistorio ha hecho su anuncio minutos después de las nuevas medidas tomadas por el Gobierno central, entre ellas prohibir los eventos de más de 1.000 personas en las zonas de riesgo.

El Festival de Málaga supone el 'pistoletazo' de salida para la nueva temporada del cine en español. En esta edición, su sección oficial reunía a figuras consagradas, como Icíar Bollaín o David Trueba, con regresos esperados, como el de Achero Mañas, y nuevas miradas de la industria, como Pilar Palomero o David Galán Galindo. El certamen tenía previsto su inicio este próximo viernes y, durante diez días, acogería también proyecciones especiales, como la de la nueva película de Javier Fesser, y reconocimientos a la trayectoria de varios artistas, entre ellos, Gael García Bernal.