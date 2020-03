Inés Arrimadas ya es oficialmente la presidenta de Ciudadanos y si todo sigue su lógica, será la candidata por ese partido a presidenta del Gobierno en las próximas elecciones generales.

Es curioso que una de las dos únicas mujeres en llegar hasta ahí, fuera abucheada ayer en la manifestación del 8M. A mí me parece raro. Pero claro, calla, es verdad, que no había caído. Para las que la abuchearon el domingo no basta con ser mujer; ha de pensar además igual que ellas.

Me parece a mí que, además de luchar por la igualdad entre mujeres y hombres, deberíamos aprender a luchar también por la igualdad entre mujeres y otras mujeres. Si no, esa lucha muchas mujeres no se la van a creer, y con razón.