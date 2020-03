Agreden en Madrid a un hombre de 29 años a grito de "chino" y "coronavirus"

El coronavirus está sirviendo también para alimentar el racismo y la xenofobia. Thomas Siu es un chico de San Francisco, sus padres son asiáticos, al que pegaron una paliza este fin de semana saliendo del metro de Madrid y con el que hemos hablado esta tarde en 'La Ventana' con Carles Francino.

En la madrugada del jueves al viernes, Siu estaba en el barrio de Embajadores cuando escuchó unos gritos: "Había dos chicos, dos hombres sentados en el suelo y me gritaron algo del coronavirus muy alto y agresivo", cuenta Siu.

Y es que desde que se conoce el Covid-19, Thomas Siu asegura que se ha tenido que acostumbrar a escuchar este tipo de comentarios racistas relacionándole con el virus contantemente; en hasta 10 ocasiones en los últimos meses: "Es verdad que cada vez que salía en una discoteca o en un bar, un chico o una chica me decía algo del coronavirus", relata este profesor de matemática e inglés.

Más de un día inconsciente

Así que este hombre de 29 años decidió responder esta vez a quienes le increpaban. Siu explicaba que esta vez "les quería contestar"; pero esa contestación fue "un poco vulgar", cuenta. Les dijo "callaos gilipollas" y los agresores de enfadaron "y empezaron a pegarme por detrás”. Después de eso, Thomas Siu no recuerda nada más: "Me desperté el sábado por la mañana y esto pasó el jueves por la noche a las dos. Entonces me pasé casi un día y medio inconsciente".

Thomas Siu estuvo alrededor de 36 horas sin un solo recuerdo. Las imágenes que vio pasaron del metro al 'Hospital 12 de octubre' de Madrid en el que se encuentra ahora. Su aspecto físico es con parte del pelo rapado y una cicatriz con más de 30 grapas que va prácticamente desde el cuello hasta la parte superior de la cabeza por la parte de atrás. Si todo va bien, en tres días podrá salir: "me han dicho que me quedan tres días porque me tiene que meter en una máquina para escanear la cabeza", contaba.

Sus padres querían venir a verle

Sus padres están preocupados, pero Thomas les ha convencido para que no se vengan desde Estados Unidos a España. De todas formas, él no está solo porque cada noche -contaba- le acompaña uno de los compañeros del equipo de rugby en el que juega o del coro de 'El Molino de Santa Isabel' en el que canta. Precisamente tiene concierto del coro el sábado, confía en poder ir, pero en este caso la decisión parece que no va a depender de su estado de salud sino del protocolo de actuación del coronavirus.