"Nosotros también corremos riesgo", "no merece la pena sin afición": la demanda de Mario Suárez y José Mari

Este martes hemos conocido la decisión del Gobierno y LaLiga de que el fútbol español disputará las dos próximas jornadas a puerta cerrada. Sin embargo, esto no ha gustado a todos, tal y como hemos podido comprobar en un comunicado de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), que ha reclamado que pare el fútbol. En esa misma línea se han manifestado en El Larguero los futbolistas de Rayo Vallecano y Cádiz Mario Suárez y José Mari Martín.

El primero le ha dicho a Manu Carreño: "Si la situación es tan grave como se supone que es, se tiene que suspender, porque nosotros también tenemos el riesgo. Resulta que no nos damos la mano, pero si hay un gol nos abrazamos, besamos, estamos juntos en el vestuario… Hay un poco de incongruencia".

"Nosotros también corremos riesgo y nadie de nosotros quiere jugar sin afición. Hoy he visto el Valencia sin público pero resulta que ha venido una gran cantidad de personas de una zona donde hay un foco importante", ha añadido.

josé Mari, por su parte, ha opinado: "Estamos expuestos no solo en el campo sino en viajes. Nos falta información y uno tiene un poco de miedo por la situación. Pasando por zonas donde hay aglomeraciones tenemos un poco de riesgo"

Sin afición no merece la pena

"Creo que el futbol no merece mucho la pena sin afición. Para nosotros es ventajoso ir a Cádiz y que no haya público, pero creo que no es la solución sinceramente", ha dicho Mario Suárez sobre jugar a puerta cerrada.

Por su parte, José Mari ha argumentado: "Por otro lado el fútbol sin afición… Creemos que por lo menos en segunda tenemos fechas libres y no pasaría nada por parar dos semanas".

Si nada cambia, ambos se medirán este sábado en el Ramón de Carranza en el Cádiz - Rayo Vallecano, a pesar de su demanda y la de AFE.