La RFEF quiere proponer a los finalistas de Copa una fecha alternativa en Mayo

La Real Federación Española de Fútbol quiere proponer a los finalistas de la Copa del Rey una fecha alternativa a la actual, sábado 18 de Abril, en el mes de Mayo. Esta nueva fecha estaría próxima a la última jornada de LaLiga, siempre que el gobierno decidiera fijar el encuentro a puerta cerrada como medida excepcional por la crisis del Coronavirus.

El presidente Luis Rubiales tendrá en cuenta la opinión de Aitor Elizegi y Jokin Aperribay, presidentes de Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad respectivamente, y les escuchará en un almuerzo previo a la reunión fijada.

Cabe destacar que como ya contamos en El Larguero la RFEF no se plantea mover de sede la final, la cual albergará el estadio de Sevilla de La Cartuja.

Mikel Oyarzabal en El Larguero

El jugador de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, estuvo este martes en El Larguero tras la victoria de su equipo ante el Eibar, encuentro que ha permitido al equipo de Imanol Alguacil colocarse en zona Champions, y ofreció su punto de vista acerca de la final de la Copa del Rey.

"Ha sido una sensación rarísima jugar sin público. A mí no me gusta, el fútbol no es solo del futbolista, es todo lo que le rodea también. ¿La final de Copa? Jugar una final después de tantos años y jugarla sin nuestra gente no sería de agrado para nadie, sobre todo para los aficionados. Todos estamos por la labor de que se juegue con gente pero no está en nuestras manos", comentó el atacante donostiarra.