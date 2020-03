Margarita del Val: "El riesgo no es que a mí me contagien, es que yo lo transmita"

Margarita del Val, bioquímica e investigadora en el centro de biología molecular Severo Ochoa, ha pasado por el programa para valorar los riesgos que supone no atender a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. "El riesgo no es que a mí me contagien, es que yo transmita el contagio", ha asegurado del Val en 'Hora 25', que ha instado a la ciudadanía a seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar colapsar el sistema sanitario.

Escucha la entrevista completa a Margarita del Val:

"Realmente lo que hacemos es poner en riesgo a la gente más cercana a nosotros: nuestra familia, nuestros vecinos (...) si sabiendo que podemos ser un vehículo de contagio, tenemos contacto con ellos. También ponemos en riesgo el sistema sanitario"

"El riesgo no es que a mí me contagien, es que yo transmita el contagio. Sería insensato e irresponsable"

"Este virus se extiende porque es un virus nuevo (...) Cuando vino esta pandemia de 2009 era una gripe. En la llamada Gripe A, los mayores tenían una inmunidad mayor porque en sus infancias habían vivido una gripe parecida"

"Lo de Merkel es una estimación, un porcentaje amplio de la población nos vamos a poder infectar. Hay que lograr que no nos infectemos todos a la vez. Esto es parecido a si uno va a sacar dinero del banco y se lo da el banco. Si va el 50% de la población, el banco colapsa. Cada día que lo podamos retrasar es oro"

"Yo personalmente habría tomado estas medidas antes, personalmente las tomé antes. Algunas medidas se empezaron a tomar. Yo empecé a tomar mis propias medidas como por ejemplo restringir las visitas a las personas de mi entorno más vulnerables que yo"

"No nos mandan a casa para que no suframos un contagio, nos mandan a casa porque podemos ser un vehículo de contagio. Nos mandan para que no contagiemos. Los universitarios están en casa no por protegerlos a ellos, que son los más resistentes, sino porque ellos viajan más. Hay que restringir el movimiento y quedarse en casa si nos mandan a casa"

"Pandemia quiere decir que esto va a llegar a todo el mundo, que hay que tomar medidas porque va a llegar. En España no va a cambiar mucho la situación esta declaración"