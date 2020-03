Me ha costado mucho encontrarlo, pero aquí está. El único español que no es experto en pandemias, ni en coronavirus.

Agustín, buenos días.

Buenos días.

¿No se siente usted un poco desplazado cuando todo el mundo tiene una opinión sobre lo que está pasando y usted no?

¿Desplazado? Desplazado es poco, me siento un cero a la izquierda.

¿Pero ni siquiera tiene usted una hipótesis conspiranóica de lo que está pasando? ¿No se le ha pasado por la cabeza cualquier cosa, que esto es un invento para que no pensemos en otras cosas o por lo del 5G o algo?

No, yo no pienso nada de eso, pienso que es un virus y que las autoridades están haciendo todo lo posible para pararlo, pero no sé más.

¿Y en su casa qué le dicen?

Mi mujer me ha abandonado. Me ha dicho: "Yo no quiero en la casa a un hombre que cuando yo opino del coronavirus no sabe qué decir"

¿Y usted no dice cosas como "por qué cierran esto y no lo otro", "por qué se permite esto y esto otro no"?

No, yo pienso en que los que deciden estas cosas tendrán más datos que yo.

¿Pero usted es un hombre o es medio hombre?

Pues seré medio hombre, pero a mi me enseñaron de pequeñico que hay que confiar en los que saben y no ir de listillo por la vida.

Pues tiene usted razón.

Àngels, me parece que tendríamos todos que hacer más caso a este hombre. Mejor nos iría.