Estudiantes de Madrid se convierten en canguros solidarios tras el cierre de centros educativos

Decenas de jóvenes de la Comunidad de Madrid se están ofreciendo en internet para cuidar a niños tras el cierre de los centros escolares y las dificultades que tendrán muchos padres para conseguir cuidadores. Son canguros voluntarios como Desirée; una chica de 19 años, estudiante de un grado en el Centro de Formación Profesional José Luis Garci de Madrid con la que hemos hablado esta tarde en ‘La Ventana’.

Me cuentan que universitarios/as de Madrid se están ofreciendo espontáneamente a cuidar a las criaturas de sus vecinos que no pueden teletrabajar y mientras empresas y gobierno deciden la conciliación. Responsabilidad. Sentido de comunidad.¡Ole esta juventud! — Pepa Bueno (@PepaBueno) March 10, 2020

Se trata de familias que no tienen con quién dejar a los niños, que tienen bastante incertidumbre y están buscando a alguien que cuide de sus hijos durante este periodo con los colegios cerrados:“Han contactado bastantes papis y también una empresa que se esta dedicando a llevar el tema de los padres que no pueden ocuparse de sus niños”, explicaba Desirée

Ella estudió un curso de monitora de ocio y tiempo libre, explica que le encantan los niños y se planteó: “Ahora que voy a estar sin clase, que no voy a tener nada que hacer, seguro que hay familias a las que puedo ayudar”.

De momento Desirée no está teniendo clase de ningún tipo, tampoco online, y en principio no vuelve a las aulas hasta el 25 de marzo; por lo que hasta que tenga alguna novedad prefiere dedicar su tiempo a ayudar a los demás. Aún no ha comenzado, pero ya está hablando con varias familias.

Aunque reconoce que si le dan algún tipo de remuneración a cambio de sus servicios de niñera la aceptará, lo hace de forma solidaria y si no le pueden pagar lo hará igualmente “por amor al arte”.