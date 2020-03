Carlos Boyero sobre Harvey Weinstein: "Desprendía mal rollo"

El tribunal penal del Estado de Nueva York ha decidido condenar a Harvey Weinstein a 23 años de cárcel por un delito sexual en primer grado y una violación en tercer grado. El caso fue el desencadenante del movimiento MeToo, que luego ha destapado otros casos parecidos.

Hemos preguntado a Boyero sobre Weinstein y nos cuenta que alguna vez lo tuvo al lado comiendo, ese ha sido todo el contacto que ha tenido con el productor de películas como ‘Pulp Fiction’ o ‘El discurso del rey’. Lo describe como un “tipo desagradable rodeado de una corte de mujeres muy guapas y unos señores muy serviles”. Además, nos dice que “desprendía mal rollo” a pesar de ser “el productor más importante de las últimas décadas”.

“Tenía instinto para ver el talento y promocionarlo”, reconoce Boyero, que dice que tampoco olvida “las sonrisas enormes que le dedicaban aquellas mujeres tan guapas a un tipo que era tan cerdo”.

También ha habido tiempo para comentar el coronavirus, que estos días copa la actualidad informativa. Y es que el cine tampoco escapa y ya se han retrasado estrenos como el de la última película de la saga ‘James Bond’ o el de la española ‘Operación Camarón’, que estaba prevista para este mismo viernes.

Lo mismo ha sucedido con festivales como el de Málaga o el ‘South by Southwest’, referencia del cine indie en Estados Unidos. De igual manera, se han paralizado rodajes como el de ‘Misión: Imposible 7’ o la miniserie de Marvel ‘The falcon and the Winter soldier’.

A nuestro crítico le preocupa que peligre el Festival de Cannes, previsto para finales del mes de mayo, aunque “cree que no lo suspenderán”, sobre todo por el negocio que supone para la zona: “Sus cifras deben ser mareantes”.

Ha habido también para echar un vistazo a la cartelera, y es que desde la semana pasada nos podemos acercar al cine a ver la nueva cinta de Gracia Querejeta. 'Invisibles' nos habla de tres mujeres que ya han pasado los 50, por eso lo de la invisibilidad. Nos mete su universo cotidiano, en sus vidas, y nos hace comprender sus preocupaciones.

Lo hace mediante una serie de paseos matutinos en los que discuten sobre el acoso, los techos de cristal o la maternidad. Unos paseos que se han rodado íntegramente en el Parque del Príncipe, en Cáceres.

A Boyero le han pasado “cosas extrañas con esta película”. Y es que los primeros 10 minutos estuvo a punto de largarse de la sala porque “le olía a manifiesto”. Pero al final le gustó y le pareció “una película muy digna”.

Según él, la película “tiene su punto”, con unos “diálogos inteligentes” que llevan a nuestro crítico a pensar que “lo que dicen y lo que ocultan es de verdad”. Todo esto con unas actrices de la talla de Emma Suárez, Adriana Ozores y Nathalie Poza: “Tres actrices muy buenas”.

Invisibles Duración 83 min Dirección Gracia Querejeta Guión Santos Mercero, Gracia Querejeta Reparto Emma Suárez, Adriana Ozores, Nathalie Poza, Blanca Portillo

Comenta que Adriana Ozores es una actriz que “se cree siempre”. Y también ha hablado de la directora, de la que ha dicho que sus últimas películas no le gustaron pero que “sí que tenía algunas películas excelentes cuando empezó”. Afirma que la cinta le ha gustado “a pesar de los prejuicios iniciales”.