'Patria' desvela su emocionante tráiler y la fecha de estreno

Es la serie española más esperada del año. La gran producción que HBO ha cuidado al mínimo detalle en los últimos dos años. 'Patria', adaptación de la novela de Fernando Aramburu, ya tiene fecha de estreno: el 17 de mayo. Aitor Gabilondo es el encargado de llevar a la pantalla esta historia sobre dos familias y las heridas del conflicto vasco.

"Patria’ es un viaje hacia el futuro, hacia un abrazo, que es duro y difícil, es muy difícil hacer justicia y reconciliación, porque la memoria, individual y colectiva, es muy traicionera. Ese abrazo es lo que justifica esta serie. Si no la novela no hubiera terminado así, no me hubiera interesado”, explicaba el creador emocionado en el pasado Festival de San Sebastián, donde se presentaron las primeras imágenes de la serie.

Rodada en el País Vasco, la ficción está protagonizada por Elena Irureta como Bittori, viuda de Txato (José Ramón Soroiz), asesinado por ETA. Sus hijos Xabier y Nerea son interpretados por Iñigo Aranbarri y Susana Abaitua. Por su parte, Ane Gabarain interpreta a Miren, casada con Joxian (Mikel Laskurain). A los tres hijos del matrimonio le dan vida Jon Olivares (Joxe Mari), Loreto Mauleón (Arantxa) y Eneko Sagardoy (Gorka), ganador de un Goya por su papel en Handía.

Natural de Donosti, dice Gabilondo que quería que todo se sintiera real, reconocible y así mantener la conexión emocional. “Al tratarse de este tema, se suele decir que los tabúes saltan en generaciones, pero para mí hacer esta serie en estos momentos, todavía está todo reciente. Está lejos pero está cerca. Era un desafío, era un reto. No sabía cómo lo iba a recibir la gente pero ni siquiera cómo lo iba a recibir yo, cómo me iba a remover. Hay un recuerdo emocional en todo lo ocurrido. Hacer imágenes que no estén a la altura de lo que recordamos habría sido una gran decepción. Era muy importante que tuviera verdad, que tuviera una impresión muy fuerte”, profundiza. Una de esas escenas que muestra el tráiler tiene lugar en el Bulevar de San Sebastián, donde recrea una manifestación de finales de los 80. “No es una adaptación, es un reescalado de la historia”, concluye el creador sobre la dimensión de esta ficción que quiere ampliar el universo creado por Fernando Aramburu.

Con capítulos semanales, 'Patria' es la primera serie producida por HBO Europe que tendrá un estreno simultáneo en Estados Unidos y en 61 países a lo largo de Europa y Latinoamérica.