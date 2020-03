"Europa continúa siendo el perímetro de expansión de nuestro proyecto"

“Nosotros no estamos teniendo ningún problema de suministro, pero sí que es verdad que nos está afectando. Nos está afectando en cuanto a la movilidad del grupo: estamos en ocho países y se han restringido mucho los viajes, las reuniones, muchas de ellas se están celebrando por videoconferencia, incluso algunas reuniones con inversores. La actividad económica en nuestro caso, no se ha visto afectada” cuenta en Hora 25 de los Negocios Tobías Martínez, Consejero Delegado de Cellnex, empresa de infraestructuras de redes y telecomunicaciones en relación con la afectación de la economía por la expansión del coronavirus.

“Nosotros no tenemos previsto ningún impacto. Realmente, nuestros clientes son, en líneas generales, los operadores de telecomunicaciones, por tanto, son servicios recurrentes, servicios fijos, infraestructuras que son necesarias y no están vinculadas al consumo. Ahora sí, cuanto antes pase, mejor, porque además del ámbito sanitario, la actividad económica está afectando a la economía en general y por lo tanto no es bueno que esta tendencia continúe y afecte al final al consumo” asegura Martínez.

En relación con lo que atañe a la expansión empresarial de Cellnex, su CEO explica que “la expansión siempre es en los países donde estamos esa es nuestra prioridad número uno. No solamente porque ya tenemos una infraestructura en términos de personas, de oficinas, de red territorial, porque además tenemos clientes, porque nosotros no gestionamos infraestructuras, gestionamos clientes de telecomunicaciones a través de las infraestructuras”, pese a lo cual, prevén un crecimiento de un 100% en los beneficios de la compañía en base al crecimiento exponencial recogido en los últimos meses, un crecimiento que, según Martínez, no tiene un límite definido. “Nosotros hoy no nos planteamos que haya un techo, no hay un límite”, explica.