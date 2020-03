Vamos a ver, estoy 'cansaico' ya de leer comentarios como el siguiente: "¿Para qué tanto jaleo con el coronavirus cuando de otras cosas hay más muertos?", "¿por qué darle tanta importancia al coronavirus cuando por accidentes, suicidios, y otros desastres hay más fallecidos?".

Esto lo he leído yo mucho estos días. Muchas personas argumentan así. A esas personas yo les digo: ¿Qué pensáis, que todo lo que se está haciendo es por capricho? ¿Que todas las medidas que se están tomando se hacen porque las autoridades sanitarias están llenas de personas que son más tontas que vosotros?

Un poco de humildad, por favor. Yo lo que agradezco es que los que escribís esas cosas no seáis los que toman las decisiones para acabar con esto, porque si estuvierais al mando, el sistema sanitario se colapsaría en 5 minutos. De verdad, hijos, un poco de humildad y como me decía mi padre cuando yo era joven y creía saberlo todo: "No os paséis de listos".