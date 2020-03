Rocío Rodríguez: "El silencio en Milan es ensodecedor. La sensación es de no ver el final, cada vez es peor"

La situación en Italia tras la crisis desatada por el Coronavirus ha obligado a Giuseppe Conte, Primer Ministro transalpino, ha tomar la determinación de aislar al país entero.

Borja Valero, futbolista del Inter de Milan, se encuentra en cuarentena después de jugar el pasado domingo un encuentro a puerta cerrada ante la Juventus y conocerse días después que Daniele Rugani, central de la Juve, ha dado positivo por Coronavirus.

Este miércoles Rocío Rodríguez, periodista española y pareja de Borja, relataba la situación en El Larguero con un testimonio que ha dejado helados a todos los oyentes del programa. "Podemos salir de casa solo por tres motivos: trabajo, motivo médico o para hacer la compra, para el resto no se puede salir. El único caso fuera de ello para poder salir es para que tus perros hagan sus necesidades Fuera hay policías y te hacen firmar un certificado donde pones todos los datos y todo lo que vas a hacer, así pueden controlarte. Si te saltas la cuarentena hay hasta multas de cárcel".

Rocío nos relató la sensación de las personas en Italia, un pueblo muy similar al español en cuanto a forma de ser. "Más que miedo lo que se nota es una especie tristeza. En Italia la gente es como en España, somos gente muy sociable, de contacto con la gente. Y ahora si te cruzas a alguien, tiene que haber una distancia, miras mal... dudas como del vecino... psicológicamente está siendo un poco duro".

Además nos contó lo increíble que es ahora mismo estar en las calles de Milan. "El silencio es ensordecedor, de verdad. Sobre todo en los dos últimos días tras el último decreto, el más restrictivo. Es una tristeza que dices ¿pasará pronto? ¿Servirá de verdad esto de algo? Porque es que la sensación es de no saber, de incertidumbre, de no ver el final porque cada vez todo va a peor. No ves el final del túnel".

También nos contó cómo se encuentra Borja Valero. "Está bien, no tiene síntomas. A raíz del positivo de Rugani están en una especie de cuarentena. Cualquiera de los jugadores no puede salir para absolutamente nada. No pueden salir ni a comprar, ni al médico... él ahora mismo nada, si necesita algo tengo que salir yo. Tiene compañeros que no tienen a su mujer con ellos y tienen que pedirlo todo por internet, van a estar 15 días solos".

Por último, mandó un mensaje a los españoles para que tomen conciencia de la situación. "No soy médico, lo que sé es que la única manera de pararlo y que desciendan de verdad las cifras es quedándose en casa. Ayudemos de verdad quedándonos en casa. Se lo he dicho a mi familia, no vayáis a los sitios en los que haya mucha gente. Cuanto más ayudemos nosotros a eso mejor. Y de verdad que no exageramos, yo no soy una persona alarmista. Al principio no me daba miedo este virus y ahora soy de las primeras que me quedo en casa, no salgo y acato todo lo que me dicen".