Los hosteleros de Murcia: "Si hay una alerta sanitaria no podemos irnos a la casa de veraneo de los papás"

"Tenemos que entender que somos portadores de un virus que está colapsando el país. No puede ser que se dicte el cierre de universidades o se imponga el teletrabajo y haya gente que decida marcharse a la costa como si estuviera de vacaciones". Es la denuncia del presidente de la patronal hostelera de Murcia (HOSTEMUR), Jesús Jiménez, que ha mostrado su preocupación en La Ventana por la salud y la seguridad de los 45.000 trabajadores del sector en la región ante la avalancha de ciudadanos, en su mayoría madrileños, que se han desplazado a la costa, desoyendo las recomendaciones de permanecer en casa.

"Son un foco de transmisión, no creo que se esté transmitiendo el mensaje correcto. No puede ser que se decrete la pandemia y por el cierre de universidades o la implantación del teletrabajo la gente se venga en masa a hacer reservas en restaurantes o llenar los centros de buceo como si no pasara nada". Jiménez ha reclamado el cierre urgente y por decreto de toda la actividad hostelera en Murcia. "Si hay una parte de la sociedad que no es responsable, necesitamos que la administración nos libere de nuestras obligaciones contractuales", ha demandado.

El problema es que la hostelería quiere cerrar, y los que han podido lo han hecho por propia iniciativa, pero hay establecimientos con contratos cerrados que no pueden cancerlarlos porque los clientes se niegan. "Un compañero me decía que hay una pareja de novios que insiste en casarse mañana y mantener la celebración de su boda, y que no dan su brazo a torcer. Lo que le he dicho es que se vaya a la Dirección General de Salud Pública para que sea la administración la que dé la orden de cancelar ese evento".

Jiménez asegura que "no puede ser que desde la consejería de Sanidad se nos pida restringir las concentraciones de público de más de 50 personas en un local y anoche los jóvenes salieran en masa a hacer botellón a los parques".

El presidente de los hosteleros asegura que ahora la prioridad absoluta es "la salud de nuestros trabajadores y la confianza de nuestros clientes", aunque no ha ocultado su extrema preocupación por el futuro económico del sector. "Hay quien comparaba esto con la crisis del 2008, yo creo que se aproxima más al crack del 29", ha asegurado Jiménez que ya de por perdida la Semana Santa, las fiestas de la primavera y el mes de mayo.

"Hay un virus que ataca a la población y otro que ataca a la economía y contra este último no se está haciendo nada eficaz por ahora, se necesitan paquetes fiscales y administrativos. Si no se toman medidas drásticas, será muy difícil remontar esta situación a medio plazo".