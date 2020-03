Tracy Chapman, canciones políticas para tiempos banales

Uno de los discos de debut más inesperados de la música llegó en 1988, lo firmó una chica afroamericana de 24 y en un mundo de pop, disco y temas banales consiguió traer de vuelta la canción protesta con mensaje.

Portada del disco debut de Tracy Chapman / Cedida

El primer álbum de Tracy Chapman tuvo un éxito enorme y lanzó la carrera de esta chica tímida que recuperó la tradición de las canciones políticas, sociales o comprometidas, el homónimo debut de Chapman apenas tenía sentido comercialmente en aquel contexto musical, pero se convirtió en uno de los discos más impactantes de 1988.

A los 24 años, la cantante retrató los problemas de aquella época, hablaba de violencia policial, de racismo, de machismo. “No me veo como una activista, pero si estoy en una posición única que me da la oportunidad de usar mi posición pública para ayudar a llamar la atención sobre cosas que me importan y que creo que pueden importar a otras personas. Puedo usar la música como una forma de activismo pero no me considero a mi misma como una activista”, explicaba Chapman en una entrevista.

Esta semana dedicamos el programa a recordar la historia de este debut, un disco que recorremos de la mano de Mario Tornero y con los reportajes de Lucía Taboada y Sheila Blanco.