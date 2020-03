Alfonso Reyes: "No sé si volveremos a ver baloncesto esta temporada"

El Real Madrid entró en cuarentena al principio de la semana. El positivo por COVID-19 de Trey Thompkins ha obligado el aislamiento de todas las secciones. Personal, fútbol y baloncesto. Una de las “víctimas colaterales” parece haber sido Alfonso Reyes, hermano de Felipe Reyes, compañero de Thompkins en el Real Madrid de baloncesto y capitán del conjunto de Pablo Laso. Alfonso Reyes ha asegurado padecer el coronavirus y que tras pasar una noche algo dura ya se encuentra mejor. “Yo gripe no he tenido casi nunca. Lo que tengo es fiebre, escalofríos y tos seca. Dolor de cuerpo. Pero no tengo moco y respiro muy bien”, afirmó Reyes.

“Yo veo a mi hermano Felipe el lunes, él no sabía que tenía que estar en cuarentena por el positivo de Thompkins. Pero él en estos momentos está muy bien. Aunque lógicamente ha habido mucho contacto y no será el único después de saberse lo de su compañero”.

El mundo del deporte se ha paralizado. No cuenta con una fecha de regreso y la incertidumbre reina en la mayoría de las reuniones que se han celebrado para tratar de esclarecer el futuro. En China, donde es originario el COVID-19, la liga de baloncesto lleva dos meses sin disputarse. “No sé si volveremos a ver baloncesto esta temporada. Una vez se controle el virus, nos costará mucho recuperarnos de la catástrofe económica. La salud es lo primero. Somo un grandísimo país y saldremos de esta”, aseveró Reyes.

El coronavirus suma ya cerca de 6000 contagios en toda España. Alfonso Reyes ha asegurado que “tenemos que meternos en nuestras casas” porque “aquí no hay medias tintas”. Lo que un principio parecía un virus incapaz de socavar el sistema sanitario de un país, lleva una semana entera causando estragos en la mayoría de los hospitales de España: “Yo me lo tomé un poco a cachondeo. Y creo que nos confiamos. Ojalá no repercuta demasiado. Hay muchísimos más contagiados de lo que parece, pero eso es una buena señal porque implica que la tasa de mortalidad es más baja de lo que parece”, añadió Reyes.